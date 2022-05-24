Оккупанты обстреляли северодонецкий "Азот", погибли четыре человека – глава обладминистрации

"Сегодня утром россияне снова открыли огонь по территории объединения "Азот", где (об этом известно всем) оборудовано несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека", – написал он.
Глава ОВА отметил, что в результате утреннего обстрела погиб еще один человек, он был тяжело ранен в центральной части Северодонецка и скончался во время оказания ему помощи.
"Плотность и количество обстрелов растут каждый день. Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска, но за три месяца еле продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города, особенно места скопления людей", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 мая в Северодонецке вследствие обстрелов со стороны российских войск погибли четыре человека, сообщал Гайдай.
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени, когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.