Оккупанты обстреляли северодонецкий "Азот", погибли четыре человека – глава обладминистрации

Гайдай отметил, что на "Азоте" есть бомбоубежища Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня утром россияне снова открыли огонь по территории объединения "Азот", где (об этом известно всем) оборудовано несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека", – написал он.

Глава ОВА отметил, что в результате утреннего обстрела погиб еще один человек, он был тяжело ранен в центральной части Северодонецка и скончался во время оказания ему помощи.

"Плотность и количество обстрелов растут каждый день. Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска, но за три месяца еле продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города, особенно места скопления людей", – объяснил Гайдай.

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23 мая в Северодонецке вследствие обстрелов со стороны российских войск погибли четыре человека, сообщал Гайдай.