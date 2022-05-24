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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли северодонецкий "Азот", погибли четыре человека – глава обладминистрации

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Гайдай отметил, что на "Азоте" есть бомбоубежища
Гайдай отметил, что на "Азоте" есть бомбоубежища
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Утром 24 мая российские оккупанты нанесли удар по объединению "Азот" в Северодонецке Луганской области, проинформировал в Telegram председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сегодня утром россияне снова открыли огонь по территории объединения "Азот", где (об этом известно всем) оборудовано несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека", – написал он.

Глава ОВА отметил, что в результате утреннего обстрела погиб еще один человек, он был тяжело ранен в центральной части Северодонецка и скончался во время оказания ему помощи.

"Плотность и количество обстрелов растут каждый день. Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска, но за три месяца еле продвинулся. Поэтому и продолжает обстреливать города, особенно места скопления людей", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 мая в Северодонецке вследствие обстрелов со стороны российских войск погибли четыре человека, сообщал Гайдай.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени, когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области

Теги: Россия, война, Донбасс, бомбоубежище, Северодонецк, Азот, вторжение, Сергей Гайдай, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, погибшие, российские оккупанты
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