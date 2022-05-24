ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке в одной многоэтажке из-за обстрелов погибло четверо человек – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай сообщил, что оккупанты хаотично обстреливают Северодонецк
Гайдай сообщил, что оккупанты хаотично обстреливают Северодонецк
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Северодонецке Луганской области 23 мая в одном многоэтажном доме из-за обстрелов со стороны российских оккупантов погибло четверо людей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 24 мая.

"Россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что всех людей нашли в одной многоэтажке, где они, вероятно, проживали.

В Северодонецке за прошлые сутки повреждены шесть жилых домов.

"Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине. Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске", – написал он.

Кроме этого, власти Луганской области узнали, что два дня назад была обстреляна спецшкола.

"Это интернат для детей в Горском, где были современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их отобрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном", – сообщил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Северодонецк, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, чем является для него понятие "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, чем является для него понятие "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
Дочь Пугачевой Орбакайте показала редкие фото старшего сына, своей матери и первого мужа
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
  Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
Как приготовить спаржу. Рецепт от Клопотенко. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
"Я вдома". Могилевская показала фрагмент нового клипа, премьера которого состоится в День Киева. Видео
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  "Торгуют совестью, чтобы угодить невменяемым политикам". Гребенщиков высказался о поддержавших войну РФ против Украины российских артистах
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  Козловский о сбежавших из Украины знаменитостях: Сперва вкладывают деньги, чтобы их узнавали, а потом платят, чтобы при выезде не узнали
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Мне с ним и смерть не страшна". Могилевская рассказала о своем новом бойфренде
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
  "Никогда не хотела и не хочу жить в Европе". Горовая после возвращения в Киев высказалась о жизни за границей
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
"Пребывание в кислородной камере ей больше не нужно". Волонтеры рассказали о судьбе спасенной в Бородянке кошки Шафы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (42211)
2
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (38609)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (29868)
4
"Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи (29494)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (29387)
6
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (29092)
7
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17327)
8
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (16967)
 
 
 
 