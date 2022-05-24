В Северодонецке в одной многоэтажке из-за обстрелов погибло четверо человек – Гайдай

"Россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что всех людей нашли в одной многоэтажке, где они, вероятно, проживали.

В Северодонецке за прошлые сутки повреждены шесть жилых домов.

"Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине. Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске", – написал он.

Кроме этого, власти Луганской области узнали, что два дня назад была обстреляна спецшкола.

"Это интернат для детей в Горском, где были современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их отобрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном", – сообщил глава ОВА.

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