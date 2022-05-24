В Северодонецке в одной многоэтажке из-за обстрелов погибло четверо человек – Гайдай

"Россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Трагедия произошла в старых районах города. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей оказали первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе", – говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что всех людей нашли в одной многоэтажке, где они, вероятно, проживали.
В Северодонецке за прошлые сутки повреждены шесть жилых домов.
"Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине. Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске", – написал он.
Кроме этого, власти Луганской области узнали, что два дня назад была обстреляна спецшкола.
"Это интернат для детей в Горском, где были современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы их отобрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.