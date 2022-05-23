Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Луганской области – Гайдай

Он сообщил, что под обстрелами удалось эвакуировать 18 жителей Горской общины.

"Безопасных путей уже нет. Эвакуационный автобус с жителями Горской общины попал под обстрел под Врубовкой. К счастью, все целы и уже в безопасности. Мы используем каждую возможность, чтобы спасти вас, вместе рискуем, вместе радуемся, когда подъезжаем к безопасному месту: "Вырвались!" Эвакуация и завоз гумгрузов проходят крайне тяжело, за день возможен только один рейс. Желающих уехать больше. Обстрелы усиливаются", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.

15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.