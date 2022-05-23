Ситуация в Луганской области усложняется из-за предателей, которые хорошо знают местность – Гайдай

"Против украинской Луганской области воюют ее предатели – ЛНРовцы. Они хорошо знают местность, и это очень усложняет ситуацию. Они знают все дороги и мосты, они понимают, что до Северодонецка остался только один путь. Эта дорога уже постоянно простреливается, что затрудняет эвакуацию и завоз гуманитарных грузов", – подчеркнул Гайдай.

Он также отметил, что, несмотря на ежедневные "безумные" потери, противник не прекращает попыток выйти на админграницу Луганской области.

"Действуют по трем направлениям: наступают на Северодонецк с целью его захвата; Попасная и Белогоровка – здесь россияне пытаются прорвать оборону, чтобы отрезать область и завладеть трассой Лисичанск – Бахмут; и Горская община. Враг успеха не имеет", – резюмировал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)