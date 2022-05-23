Ситуация в Луганской области усложняется из-за предателей, которые хорошо знают местность – Гайдай

"Против украинской Луганской области воюют ее предатели – ЛНРовцы. Они хорошо знают местность, и это очень усложняет ситуацию. Они знают все дороги и мосты, они понимают, что до Северодонецка остался только один путь. Эта дорога уже постоянно простреливается, что затрудняет эвакуацию и завоз гуманитарных грузов", – подчеркнул Гайдай.
Он также отметил, что, несмотря на ежедневные "безумные" потери, противник не прекращает попыток выйти на админграницу Луганской области.
"Действуют по трем направлениям: наступают на Северодонецк с целью его захвата; Попасная и Белогоровка – здесь россияне пытаются прорвать оборону, чтобы отрезать область и завладеть трассой Лисичанск – Бахмут; и Горская община. Враг успеха не имеет", – резюмировал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской области.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.