В Луганской области ВСУ сбили российский штурмовик, пилот катапультироваться не успел – Геращенко

Он опубликовал фото, на котором, как он утверждает, снят догорающий российский Су-25, сбитый "час назад" в Луганской области военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Stinger сработал на "отлично"! Орк-пилот катапультироваться не успел… Мать и жена, ждите похоронку. А Stinger у нас в пять раз больше, чем в эрефии самолетов и вертолетов. Так что похоронок для родных пилотов будет еще много. Мы будем их сбивать быстрее, чем русские смогут подготовить новых", – написал Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)