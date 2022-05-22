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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области ВСУ сбили российский штурмовик, пилот катапультироваться не успел – Геращенко

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Су-25 сбили "час назад", отметил Геращенко
Су-25 сбили "час назад", отметил Геращенко
Фото: wikipedia.org (архив)

22 мая в ходе боев на Донбассе Вооруженные силы Украины уничтожили самолет штурмовой авиации российских оккупантов Су-25. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он опубликовал фото, на котором, как он утверждает, снят догорающий российский Су-25, сбитый "час назад" в Луганской области военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Stinger сработал на "отлично"! Орк-пилот катапультироваться не успел… Мать и жена, ждите похоронку. А Stinger у нас в пять раз больше, чем в эрефии самолетов и вертолетов. Так что похоронок для родных пилотов будет еще много. Мы будем их сбивать быстрее, чем русские смогут подготовить новых", – написал Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 22 мая российские оккупанты потеряли в ходе боев в Украине 204 самолета, 170 вертолетов и более 29 тыс. человек личного состава.

На Донбассе сейчас идут активные боевые действия.

Теги: Россия, война, самолет, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Антон Геращенко, похороны, вторжение, советник, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, пилот, мать, жена, российские оккупанты, Stinger
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