В больнице Днепра умерла 11-летняя девочка из Луганской области, которая пострадала из-за обстрела со стороны войск РФ – Гайдай

"Еще 7 мая враг накрыл Приволье артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось", – написал он.

Гайдай сообщил, что 22 мая погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой попал снаряд оккупантов.

"Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах. Мощные удары не раз выдерживал Новодружеск, однако 28 домов там тоже разрушены. Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Нырково, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горском", – заявил глава ОВА.

Также, по словам Гайдая, пять многоэтажек и торговые площади рынка оккупанты повредили в Северодонецке.

"Ранения получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу", – говорится в сообщении.

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