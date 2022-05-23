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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице Днепра умерла 11-летняя девочка из Луганской области, которая пострадала из-за обстрела со стороны войск РФ – Гайдай

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За жизнь ребенка медики боролись две недели
За жизнь ребенка медики боролись две недели
Фото: depositphotos.com

В Днепре умер ребенок из Приволья Луганской области, который две недели назад получил ранения вследствие обстрела со стороны российских войск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 23 мая.

"Еще 7 мая враг накрыл Приволье артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось", – написал он.

Гайдай сообщил, что 22 мая погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой попал снаряд оккупантов.

"Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах. Мощные удары не раз выдерживал Новодружеск, однако 28 домов там тоже разрушены. Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда. Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Нырково, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горском", – заявил глава ОВА.

Также, по словам Гайдая, пять многоэтажек и торговые площади рынка оккупанты повредили в Северодонецке.

"Ранения получил пожилой мужчина, которого полицейские своевременно доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Днепр, Сергей Гайдай, дети, война России против Украины
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