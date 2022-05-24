ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Гребенщиков: Если у меня есть выбор между Англией и Россией, я выбираю Англию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гребенщиков: Новый альбом должен выйти в ближайшие месяц-полтора
Гребенщиков: Новый альбом должен выйти в ближайшие месяц-полтора
Фото: Борис Гребенщиков / Facebook

Проживающий более 30 лет в Великобритании российский музыкант, основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков 20 мая в интервью израильскому "9 каналу" рассказал, почему не возвращается в Россию.

"Много лет я к этому стремился, потому что мне работать в Великобритании значительно приятнее, чем в России. Если у меня есть выбор между Англией и Россией, я выбираю Англию, потому что мне в студию ближе ездить", – рассказал артист. 

На вопрос журналистки, когда "Аквариум" соберется полным составом, Гребенщиков заявил, что этого уже не случится никогда.

"Пока ситуация в мире такова, что часть группы сидит в РФ, а часть группы не может уехать в Россию. Но звукозаписью мы продолжаем заниматься, и новый альбом должен выйти в ближайшие месяц-полтора", – заявил артист.

ВИДЕО
Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube
Контекст:

Гребенщиков родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург, РФ). Артист более 30 лет живет в Великобритании. 

25 февраля 2022 года Гребенщиков назвал нападение на Украину позором и безумием России

Последний альбом "Аквариума" "Дань" вышел весной 2021 года.

Теги: Великобритания, Борис Гребенщиков, Аквариум, музыкант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44623)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (41318)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (35814)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30194)
5
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (24725)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (21496)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (17780)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17718)
 
 
 
 