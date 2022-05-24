Гребенщиков: Если у меня есть выбор между Англией и Россией, я выбираю Англию

"Много лет я к этому стремился, потому что мне работать в Великобритании значительно приятнее, чем в России. Если у меня есть выбор между Англией и Россией, я выбираю Англию, потому что мне в студию ближе ездить", – рассказал артист.

На вопрос журналистки, когда "Аквариум" соберется полным составом, Гребенщиков заявил, что этого уже не случится никогда.

"Пока ситуация в мире такова, что часть группы сидит в РФ, а часть группы не может уехать в Россию. Но звукозаписью мы продолжаем заниматься, и новый альбом должен выйти в ближайшие месяц-полтора", – заявил артист.

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Видео: 9 канал | Channel 9 / YouTube