Галкин: Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее

Галкин: Обычно я не афиширую свое участие в добрых делах, но сейчас просто необходимо рекламировать людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся Фото: maxgalkinru / Instagram

"Как и обещал, часть денег, которые заработаю на концертах в израильском туре, переведу беженцам из Украины – в фонды, которые помогают беженцам. Я это уже сделал. Перевел деньги в несколько фондов. Обычно я не рассказываю о своем участии в благих делах, но считаю, что в нынешнее время просто необходимо подсвечивать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся, [оказавшимся] в этой катастрофической ситуации", – сказал Галкин.

По словам артиста, он уже перечислил деньги австрийскому фонду Austrian Aid Community.

"Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина Российской Федерации, разделяющего ответственность за происходящее", – подытожил актер.