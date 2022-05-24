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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Галкин: Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее

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Галкин: Обычно я не афиширую свое участие в добрых делах, но сейчас просто необходимо рекламировать людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся
Галкин: Обычно я не афиширую свое участие в добрых делах, но сейчас просто необходимо рекламировать людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский актер Максим Галкин 24 мая в Instagram разместил видео, в котором призвал подписчиков оказывать помощь украинским беженцам, которые покинули Украину после полномасштабного вторжения РФ.

"Как и обещал, часть денег, которые заработаю на концертах в израильском туре, переведу беженцам из Украины – в фонды, которые помогают беженцам. Я это уже сделал. Перевел деньги в несколько фондов. Обычно я не рассказываю о своем участии в благих делах, но считаю, что в нынешнее время просто необходимо подсвечивать и рекламировать деятельность фондов, организаций, людей, которые самоотверженно помогают нуждающимся, [оказавшимся] в этой катастрофической ситуации", – сказал Галкин.

По словам артиста, он уже перечислил деньги австрийскому фонду Austrian Aid Community.

"Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина Российской Федерации, разделяющего ответственность за происходящее", – подытожил актер.

Контекст:

Галкин осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась его травля. Вскоре стало известно, что он вместе с детьми и женой, российской певицей Аллой Пугачевой уехал из России в Израиль. Пугачева подчеркивала, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.

Теги: беженцы, деньги, война России против Украины, Максим Галкин
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