В военном плане Берлин покинул Украину. Наверное, не хватает мужества – посол Мельник

В комментарии Bild Мельник сказал 27 мая, что украинцы ожидали услышать в речи канцлера, какие конкретно шаги предпримет правительство Германии, чтобы помочь Украине победить в войне, но этого не произошло.

Говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину". "Вероятно, им не хватает лидерства и мужества", – предположил посол, на украинском его цитирует "Німецька хвиля".

По его словам, также Германия не подает "обнадеживающих сигналов" относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.