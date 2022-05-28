В военном плане Берлин покинул Украину. Наверное, не хватает мужества – посол Мельник

В комментарии Bild Мельник сказал 27 мая, что украинцы ожидали услышать в речи канцлера, какие конкретно шаги предпримет правительство Германии, чтобы помочь Украине победить в войне, но этого не произошло.
Говоря о поставках тяжелого оружия Украине, Мельник сказал, что "в военном плане Берлин просто покинул Украину". "Вероятно, им не хватает лидерства и мужества", – предположил посол, на украинском его цитирует "Німецька хвиля".
По его словам, также Германия не подает "обнадеживающих сигналов" относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Всемирный экономический форум проходил в Давосе на этой неделе. Как сообщает Euronews, Шольц, выступая на форуме, заявил 26 мая, что президент РФ Владимир Путин "не выиграет войну", а "мира под диктовку не будет". Он также говорил о необходимости поддерживать Украину, но отметил, что "все согласны: не следует делать шаги, в результате которых НАТО станет стороной конфликта", отмечает Euronews.
Мельник публично критикует политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале мая в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину. 26 мая он сравнил скорость поставок Украине военной помощи из Германии со скоростью улитки.