Посол о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС: Важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, как настроение во Франции

Такое мнение в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 19 февраля на сайте Helmstedter Nachrichten (входит в группу), выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат считает, что Украина "может стать членом ЕС в течение 10 лет".

По словам Мельника, в настоящее время главной задачей Украины является получение статуса кандидата в члены Европейского союза, а после этого "можно начинать переговорный процесс".

При этом "важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, как настроение во Франции или Нидерландах", подчеркнул посол Украины.

Коалиции светофора "предстоит сыграть ведущую роль в этом историческом процессе", резюмировал Мельник.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил по итогам телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 17 мая, что рассчитывает на содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в Европе есть разногласия по поводу членства Украины в ЕС. Он отметил, что статус кандидата для Украины – это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства.

Кулеба подчеркнул: украинские власти не заявляют, что Украина хочет "войти в ЕС завтра". Но предоставление статуса кандидата поможет стране преодолеть существующие проблемы, в том числе коррупцию, а также развивать государство, считает глава МИД Украины.