ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Посол о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС: Важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, как настроение во Франции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главной задачей Украины является получение статуса кандидата в члены ЕС, отметил Мельник
Главной задачей Украины является получение статуса кандидата в члены ЕС, отметил Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Правительственной коалиции в ФРГ предстоит сыграть ведущую роль в процессе евроинтеграции Украины.

Такое мнение в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 19 февраля на сайте Helmstedter Nachrichten (входит в группу), выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Дипломат считает, что Украина "может стать членом ЕС в течение 10 лет".

По словам Мельника, в настоящее время главной задачей Украины является получение статуса кандидата в члены Европейского союза, а после этого "можно начинать переговорный процесс".

При этом "важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, как настроение во Франции или Нидерландах", подчеркнул посол Украины.

Коалиции светофора "предстоит сыграть ведущую роль в этом историческом процессе", резюмировал Мельник.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил по итогам телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 17 мая, что рассчитывает на содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в Европе есть разногласия по поводу членства Украины в ЕС. Он отметил, что статус кандидата для Украины – это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства.

Кулеба подчеркнул: украинские власти не заявляют, что Украина хочет "войти в ЕС завтра". Но предоставление статуса кандидата поможет стране преодолеть существующие проблемы, в том числе коррупцию, а также развивать государство, считает глава МИД Украины.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.

Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент. 

Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".

Теги: Германия, Украина, Франция, коррупция, Нидерланды, правительство, ФРГ, переговоры, евроинтеграция, Европейский союз, Андрей Мельник, интервью, вступ, посол, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку про российский корабль, посланный украинским пограничником
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (505721)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (272280)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (192922)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (69149)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50017)
6
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (31660)
7
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (28210)
8
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (25464)
 
 
 
 