Посол о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС: Важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, как настроение во Франции

Такое мнение в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 19 февраля на сайте Helmstedter Nachrichten (входит в группу), выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Дипломат считает, что Украина "может стать членом ЕС в течение 10 лет".
По словам Мельника, в настоящее время главной задачей Украины является получение статуса кандидата в члены Европейского союза, а после этого "можно начинать переговорный процесс".
При этом "важно, чтобы Германия не просто ждала и смотрела, как настроение во Франции или Нидерландах", подчеркнул посол Украины.
Коалиции светофора "предстоит сыграть ведущую роль в этом историческом процессе", резюмировал Мельник.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил по итогам телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 17 мая, что рассчитывает на содействие Германии на пути Украины к полноправному членству в ЕС.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в Европе есть разногласия по поводу членства Украины в ЕС. Он отметил, что статус кандидата для Украины – это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства.
Кулеба подчеркнул: украинские власти не заявляют, что Украина хочет "войти в ЕС завтра". Но предоставление статуса кандидата поможет стране преодолеть существующие проблемы, в том числе коррупцию, а также развивать государство, считает глава МИД Украины.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне. Украина рассчитывает получить положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС, отметил президент.
Кулеба заявил, что не знает ни одной страны, которая бы открыто выступала против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия подготовит заключение для Европейского совета по заявке Украины "очень быстро".