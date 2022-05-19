В Европе есть разногласия по поводу членства Украины в ЕС – Кулеба

Кулеба: Мы уже три месяца слышим, что Украина является частью Европы, и как храбро мы боремся за защиту европейских ценностей. Но политического признания этому нет Фото: ЕРА

Главу МИД спросили, есть ли несоответствие между словами о поддержке Украины со стороны стран Европы и реальными действиями.

Он ответил, что такого несоответствия нет, когда речь идет о санкциях или предоставлении оружия, но оно есть когда речь идет о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Мы уже три месяца слышим, что Украина является частью Европы, и как храбро мы боремся за защиту европейских ценностей. Но политического признания этому нет. Поэтому мы задаемся вопросом, насколько искренни эти прекрасные слова", – добавил глава МИД.

Кулеба сказал, что ни одна европейская страна не может "позволить себе" возглавить процесс блокирования процесса, "скептики есть", но Европа изменилась и "страны ЕС не имеют ни одного рационального аргумента, оправдывающего отказ в статусе кандидата для Украины".

"Этот статус будет означать только признание того, что страна имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте. Это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства", – пояснил он.

По мнению Кулебы, те, кто говорит о том, что Украина якобы не готова к членству в ЕС, манипулируют общественным мнением. Он подчеркнул: украинские власти не заявляют, что Украина хочет "войти в ЕС завтра". Но предоставление статуса кандидата поможет стране преодолеть существующие проблемы, в том числе коррупцию, а также развивать государство, считает глава МИД.