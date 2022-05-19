В Европе есть разногласия по поводу членства Украины в ЕС – Кулеба

Главу МИД спросили, есть ли несоответствие между словами о поддержке Украины со стороны стран Европы и реальными действиями.
Он ответил, что такого несоответствия нет, когда речь идет о санкциях или предоставлении оружия, но оно есть когда речь идет о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Мы уже три месяца слышим, что Украина является частью Европы, и как храбро мы боремся за защиту европейских ценностей. Но политического признания этому нет. Поэтому мы задаемся вопросом, насколько искренни эти прекрасные слова", – добавил глава МИД.
Кулеба сказал, что ни одна европейская страна не может "позволить себе" возглавить процесс блокирования процесса, "скептики есть", но Европа изменилась и "страны ЕС не имеют ни одного рационального аргумента, оправдывающего отказ в статусе кандидата для Украины".
"Этот статус будет означать только признание того, что страна имеет четко определенное место в европейском интеграционном проекте. Это политический сигнал, который еще не означает автоматического членства", – пояснил он.
По мнению Кулебы, те, кто говорит о том, что Украина якобы не готова к членству в ЕС, манипулируют общественным мнением. Он подчеркнул: украинские власти не заявляют, что Украина хочет "войти в ЕС завтра". Но предоставление статуса кандидата поможет стране преодолеть существующие проблемы, в том числе коррупцию, а также развивать государство, считает глава МИД.
В Европейский союз сейчас входит 27 государства. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к нему присоединилась Хорватия. Сейчас, по данным сайта Европейской комиссии, пять стран – Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция – являются странами – кандидатами на членство в ЕС, а Косово и Босния и Герцеговина – потенциальными кандидатами.
28 февраля 2022 года, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вслед за Украиной заявки на вступление в ЕС подали Молдова и Грузия.