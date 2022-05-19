Глава Евросовета поддержал активизацию процесса по расширению ЕС

"Убежден, что мы должны стремиться сделать этот процесс более эффективным и живым... Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках встретившиеся там европейские лидеры взяли на себя обязательства по расширению за счет Западных Балкан. Переговоры о расширении затягиваются, иногда – по уважительным причинам, иногда – по плохим причинам. И вот уже несколько недель у нас на столе заявки из Украины, Молдовы и Грузии", – отметил он.
Мишель считает, что необходимо создать новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов блока.
"Я думаю, что этот процесс должен быть более быстрым, более прогрессивным и обратимым. Мы должны быть в состоянии, на мой взгляд, предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические преимущества в ходе переговоров о присоединении, не дожидаясь их окончания", – подчеркнул глава Евросовета.
В частности, он предложил вариант "прогрессивной и постепенной интеграции в процессе присоединения".
"Например, когда страна соответствует необходимым стандартам в той или иной отрасли, ее можно призвать к активному участию с правом совещательного голоса в работе Совета министров в соответствии с повесткой дня и включенными в нее темами. Рассматриваемая страна также может быть постепенно интегрирована в повседневную деятельность ЕС", – добавил он.
Мишель поддержал постепенную интеграцию стран в определенные секторы внутреннего рынка, например, в зону роуминга ЕС или в общий энергетический рынок.
"И когда страна достигнет определенных показателей, она, на мой взгляд, может выиграть от доступа к программам, к европейскому финансированию, которое дает конкретные, видимые, ощутимые преимущества для ее граждан. Более того, в этот процесс должен быть интегрирован и принцип обратимости. Это значит, что если бы был откат, то это бы тоже напрямую сказалось на уровне интеграции страны", – подчеркнул он.
В Европейский союз сейчас входит 27 государства. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к нему присоединилась Хорватия. Сейчас, по данным сайта Европейской комиссии, пять стран – Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция – являются странами – кандидатами на членство в ЕС, а Косово и Босния и Герцеговина – потенциальными кандидатами.
28 февраля 2022 года, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне.
Вслед за Украиной заявки на вступление в ЕС подали Молдова и Грузия.