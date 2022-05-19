Глава Евросовета поддержал активизацию процесса по расширению ЕС

Мишель: Мы должны стремиться сделать процесс [по расширению ЕС] более эффективным и живым Фото: EPA

"Убежден, что мы должны стремиться сделать этот процесс более эффективным и живым... Прошло 19 лет с тех пор, как в Салониках встретившиеся там европейские лидеры взяли на себя обязательства по расширению за счет Западных Балкан. Переговоры о расширении затягиваются, иногда – по уважительным причинам, иногда – по плохим причинам. И вот уже несколько недель у нас на столе заявки из Украины, Молдовы и Грузии", – отметил он.

Мишель считает, что необходимо создать новый импульс для поощрения реформ и продвижения европейской интеграции будущих членов блока.

"Я думаю, что этот процесс должен быть более быстрым, более прогрессивным и обратимым. Мы должны быть в состоянии, на мой взгляд, предложить нашим партнерам конкретные социально-экономические преимущества в ходе переговоров о присоединении, не дожидаясь их окончания", – подчеркнул глава Евросовета.

В частности, он предложил вариант "прогрессивной и постепенной интеграции в процессе присоединения".

"Например, когда страна соответствует необходимым стандартам в той или иной отрасли, ее можно призвать к активному участию с правом совещательного голоса в работе Совета министров в соответствии с повесткой дня и включенными в нее темами. Рассматриваемая страна также может быть постепенно интегрирована в повседневную деятельность ЕС", – добавил он.

Мишель поддержал постепенную интеграцию стран в определенные секторы внутреннего рынка, например, в зону роуминга ЕС или в общий энергетический рынок.

"И когда страна достигнет определенных показателей, она, на мой взгляд, может выиграть от доступа к программам, к европейскому финансированию, которое дает конкретные, видимые, ощутимые преимущества для ее граждан. Более того, в этот процесс должен быть интегрирован и принцип обратимости. Это значит, что если бы был откат, то это бы тоже напрямую сказалось на уровне интеграции страны", – подчеркнул он.