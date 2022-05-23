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В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Зеленский выступит перед его участниками

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"Давос 2022" будет проходить до 26 мая
"Давос 2022" будет проходить до 26 мая
Фото: weforum.org

22 мая в Давосе (Швейцария) открылся Всемирный экономический форум. 23 мая, в первый день дискуссий выступит президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте форума.

Выступление Зеленского запланировано сразу после вступительного слова. 

Тема форума – "История на переломе: Политика правительства и стратегии бизнеса", сообщается на его сайте. Как отмечает "Німецька хвиля", Украина будет основной темой обсуждений на форуме. 

"Давос 2022" будет проходить до 26 мая. Запланировано более 200 сессий, на форуме выступят 2500 лидеров и экспертов, в том числе 50 глав государств и правительств, сообщает Euronews

России на мероприятии не будет – форум осудил вторжение в Украину и приостановил отношения с РФ. 

Это первая очная встреча форума после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Трансляцию выступления будут вести на YouTube-канале in time Ukraine.

видео

Видео: in time Ukraine / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Швейцария, Владимир Зеленский, война России против Украины
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