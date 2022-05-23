В Давосе открылся Всемирный экономический форум. Зеленский выступит перед его участниками

"Давос 2022" будет проходить до 26 мая Фото: weforum.org

Выступление Зеленского запланировано сразу после вступительного слова.

Тема форума – "История на переломе: Политика правительства и стратегии бизнеса", сообщается на его сайте. Как отмечает "Німецька хвиля", Украина будет основной темой обсуждений на форуме.

"Давос 2022" будет проходить до 26 мая. Запланировано более 200 сессий, на форуме выступят 2500 лидеров и экспертов, в том числе 50 глав государств и правительств, сообщает Euronews.

России на мероприятии не будет – форум осудил вторжение в Украину и приостановил отношения с РФ.

Это первая очная встреча форума после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Трансляцию выступления будут вести на YouTube-канале in time Ukraine.