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ВОЙНА В УКРАИНЕ

То, что много лет было Русским домом в Давосе, теперь станет Russia War Crimes House – Фонд Пинчука

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В Давосе покажут выставку о военных преступлениях России в Украине
В Давосе покажут выставку о военных преступлениях России в Украине
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Виктора Пинчука

Фонд Виктора Пинчука организует ряд платформ для привлечения внимания к Украине на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится уже третий месяц, важно освещать, как украинцы защищают демократию и свободу не только в физической войне, но и на социальном и политическом фронтах", – говорится в сообщении.

В этом году, кроме традиционного "Украинского завтрака", фонд представит выставку Russia War Crimes House, а также в очередной раз выступит соорганизатором Украинского дома в Давосе.

"То, что многие годы было Русским домом в Давосе, теперь станет Russia War Crimes House (Домом военных преступлений России). Этот символический проект представит выставку о военных преступлениях России в Украине. Цель проекта – изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории", – пояснили в пресс-службе. 

Выставку организует фонд и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД Украины, интернет-изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов. Она будет работать с 22-го по 26 мая, официальное открытие – 23 мая в 9.30. Регистрация по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Виктора Пинчука
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Виктора Пинчука

25 мая в 7.30 состоится Украинская утренняя дискуссия в Давосе – традиционное частное мероприятие, организованное Фондом Виктора Пинчука и международной инвестиционно-консалтинговой группой EastOne.

"Каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее окончания? Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN, выступит модератором разговора с профессором истории Тимоти Снайдером, главным редактором журнала The Economist Занни Минтон Беддосом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также членами Верховной Рады и другими участниками", – отметили в пресс-службе. 

Информация об участниках дискуссии будет обновляться. Чтобы принять участие в ней, надо заполнить форму

Контекст:

Фонд Виктора Пинчука – независимая частная международная благотворительная организация, базирующаяся в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком, чтобы предоставить возможности новым поколениям изменить страну и мир. Сейчас фонд реализует множество проектов, направленных на оказание помощи жертвам военного вторжения России в Украину, а также привлечение внимания к Украине международной элиты и широкой общественности.

Теги: Всемирный экономический форум, Давос, Виктор Пинчук, PinchukArtCentre, выставка, война России против Украины, Тимоти Снайдер
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