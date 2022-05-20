То, что много лет было Русским домом в Давосе, теперь станет Russia War Crimes House – Фонд Пинчука

"На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится уже третий месяц, важно освещать, как украинцы защищают демократию и свободу не только в физической войне, но и на социальном и политическом фронтах", – говорится в сообщении.

В этом году, кроме традиционного "Украинского завтрака", фонд представит выставку Russia War Crimes House, а также в очередной раз выступит соорганизатором Украинского дома в Давосе.

"То, что многие годы было Русским домом в Давосе, теперь станет Russia War Crimes House (Домом военных преступлений России). Этот символический проект представит выставку о военных преступлениях России в Украине. Цель проекта – изложить основные факты, назвать имена и даты, показать конкретные лица и предоставить хотя бы некоторым жертвам войны возможность поведать свои реальные истории", – пояснили в пресс-службе.

Выставку организует фонд и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД Украины, интернет-изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов. Она будет работать с 22-го по 26 мая, официальное открытие – 23 мая в 9.30. Регистрация по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой Фонда Виктора Пинчука

25 мая в 7.30 состоится Украинская утренняя дискуссия в Давосе – традиционное частное мероприятие, организованное Фондом Виктора Пинчука и международной инвестиционно-консалтинговой группой EastOne.

"Каким будет дальнейший ход войны и как будет выглядеть будущее Украины и мира после ее окончания? Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN, выступит модератором разговора с профессором истории Тимоти Снайдером, главным редактором журнала The Economist Занни Минтон Беддосом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также членами Верховной Рады и другими участниками", – отметили в пресс-службе.

Информация об участниках дискуссии будет обновляться. Чтобы принять участие в ней, надо заполнить форму.