В Давосе открылась выставка Russian War Crimes House. Трансляция

Видео: Victor Pinchuk Foundation / Youtube

"На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится уже третий месяц, важно освещать, как украинцы защищают демократию и свободу не только в физической войне, но и на социальном и политическом фронтах. С этой целью Фонд Виктора Пинчука организует ряд платформ для привлечения внимания к Украине по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума", – сказано в описании к трансляции.

Украинский дом будет работать в Давосе 23–25 мая, в последний день его работы состоится традиционный Украинский завтрак, сказано на сайте фонда Виктора Пинчука.

Среди спикеров дома – президент Украины Владимир Зеленский и первая Леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и другие.