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Видео: Victor Pinchuk Foundation / Youtube

В Давосе открылась выставка Russian War Crimes House. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

23 мая в рамках работы Украинского дома в Давосе на Всемирном экономическом форуме, в здании, где раньше был Русский дом, открылась выставка Russian War Crimes House. Трансляцию мероприятия вели на YouTube-канале фонда украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

"На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое длится уже третий месяц, важно освещать, как украинцы защищают демократию и свободу не только в физической войне, но и на социальном и политическом фронтах. С этой целью Фонд Виктора Пинчука организует ряд платформ для привлечения внимания к Украине по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума", – сказано в описании к трансляции. 

Украинский дом будет работать в Давосе 23–25 мая, в последний день его работы состоится традиционный Украинский завтрак, сказано на сайте фонда Виктора Пинчука. 

Среди спикеров дома – президент Украины Владимир Зеленский и первая Леди Елена Зеленская, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Юлия Свириденко, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и другие. 

Контекст:

Выставку Russian War Crimes House организует фонд и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины, МИД Украины, интернет-изданием "Украинская правда" и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов. Она будет работать с 22-го по 26 мая.

Теги: Давос, Виктор Пинчук, МИД Украины, PinchukArtCentre, выставка, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Украинский дом, Елена Зеленская, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль, Ирина Венедиктова, Юлия Свириденко
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