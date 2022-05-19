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После одобрения Бундестагом Украина пока не получала тяжелого вооружения из ФРГ – посол в Германии

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Единственный пункт, по которому удалось добиться прогресса после решения Бундестага, тяжелая артиллерия, отметил Мельник
Единственный пункт, по которому удалось добиться прогресса после решения Бундестага, – тяжелая артиллерия, отметил Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Несмотря на одобрение Бундестага, Украина пока не получала тяжелого вооружения из Германии.

Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 19 февраля на сайте Helmstedter Nachrichten (входит в группу), сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине, за соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствовавших депутатов парламента ФРГ.

По словам Мельника, с момента "этого исторического решения прошел 21 день", но с тех пор Украина "не получала тяжелого вооружения из Германии".

Однако, отметил посол, 26 апреля на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников из более чем 40 стран на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ было дано обещание поставить Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard.

Впрочем, эта тема "почти не обсуждается", поскольку боеприпасов к ним по-прежнему нет, добавил Мельник.

Посол Украины подчеркнул, что единственный пункт, по которому удалось добиться прогресса после решения Бундестага, – тяжелая артиллерия.

Германия пообещала предоставить Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, еще пять единиц – Нидерланды, украинские военные уже начали обучение, сообщил Мельник.

В то же время дальнейшие заявки на поставку тяжелого вооружения находятся в Федеральном совете безопасности уже более трех недель, среди них заявки на 100 бронетранспортеров Marder и 88 боевых танков Leopard 1, рассказал посол Украины в ФРГ.

Но решение по этим позициям, которые есть в распоряжении оружейных компаний (не находятся на балансе бундесвера), пока не принято, резюмировал Мельник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Теги: Германия, Украина, Нидерланды, военные, ФРГ, вооружение, бронетранспортер, боеприпасы, артиллерия, вторжение, Бундестаг, парламент, Андрей Мельник, война России против Украины, интервью, посол, бундесвер
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