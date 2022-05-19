После одобрения Бундестагом Украина пока не получала тяжелого вооружения из ФРГ – посол в Германии

Об этом в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном 19 февраля на сайте Helmstedter Nachrichten (входит в группу), сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине, за соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствовавших депутатов парламента ФРГ.
По словам Мельника, с момента "этого исторического решения прошел 21 день", но с тех пор Украина "не получала тяжелого вооружения из Германии".
Однако, отметил посол, 26 апреля на встрече глав минобороны и высокопоставленных военных чиновников из более чем 40 стран на базе ВВС США Рамштайн в ФРГ было дано обещание поставить Украине 50 зенитных самоходных установок Gepard.
Впрочем, эта тема "почти не обсуждается", поскольку боеприпасов к ним по-прежнему нет, добавил Мельник.
Посол Украины подчеркнул, что единственный пункт, по которому удалось добиться прогресса после решения Бундестага, – тяжелая артиллерия.
Германия пообещала предоставить Украине семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, еще пять единиц – Нидерланды, украинские военные уже начали обучение, сообщил Мельник.
В то же время дальнейшие заявки на поставку тяжелого вооружения находятся в Федеральном совете безопасности уже более трех недель, среди них заявки на 100 бронетранспортеров Marder и 88 боевых танков Leopard 1, рассказал посол Украины в ФРГ.
Но решение по этим позициям, которые есть в распоряжении оружейных компаний (не находятся на балансе бундесвера), пока не принято, резюмировал Мельник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.