Посол Украины в Германии раскритиковал скорость, с которой поставляется оружие в Украину

"Только что получил WhatsApp от члена киевского правительства. Отлично! России не выиграть войну", – прокомментировал украинский дипломат.
“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” * *— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022
Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv
Мельник публично критикует политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В мае в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину.
"Играть в обиженную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник.
Дипломат употребил немецкую идиому "beleidigte Leberwurst", что дословно переводится как "играть в обиженную ливерную колбасу" или просто "обиженная ливерная колбаса".
Заявление получило большой резонанс, но Мельник остался на посту и не сообщил, пришлось ли ему извиняться. Позже в интервью радиостанции Deutschlandfunk он отметил, что "дело не в том, обиделись вы или нет, а в том, поможете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти жизни".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. Он отметил, что ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.
21 апреля газета Bild сообщила, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.