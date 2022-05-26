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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в Германии раскритиковал скорость, с которой поставляется оружие в Украину

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Помощь из Германии идет очень медленно, считает посол
Помощь из Германии идет очень медленно, считает посол
Фото: ЕРА

26 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал в Twitter скорость поставок военных грузов, которые получает Украина из этой страны. Он опубликовал фото улитки с прикрепленным к ракушке патроном с подписью "немецкая помощь уже в пути к нам".

"Только что получил WhatsApp от члена киевского правительства. Отлично! России не выиграть войну", – прокомментировал украинский дипломат.

Мельник публично критикует политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В мае в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину.

"Играть в обиженную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

Дипломат употребил немецкую идиому "beleidigte Leberwurst", что дословно переводится как "играть в обиженную ливерную колбасу" или просто "обиженная ливерная колбаса".

Заявление получило большой резонанс, но Мельник остался на посту и не сообщил, пришлось ли ему извиняться. Позже в интервью радиостанции Deutschlandfunk он отметил, что "дело не в том, обиделись вы или нет, а в том, поможете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти жизни".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. Он отметил, что ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

21 апреля газета Bild сообщила, что министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Теги: война России против Украины
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