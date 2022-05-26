Посол Украины в Германии раскритиковал скорость, с которой поставляется оружие в Украину

"Только что получил WhatsApp от члена киевского правительства. Отлично! России не выиграть войну", – прокомментировал украинский дипломат.

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” * ‍ *

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

Мельник публично критикует политику Берлина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В мае в интервью немецкому агентству DPA он резко высказался в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его отказа ехать в Украину.

"Играть в обиженную колбасу – не очень по-государственному", – сказал Мельник.

Дипломат употребил немецкую идиому "beleidigte Leberwurst", что дословно переводится как "играть в обиженную ливерную колбасу" или просто "обиженная ливерная колбаса". Заявление получило большой резонанс, но Мельник остался на посту и не сообщил, пришлось ли ему извиняться. Позже в интервью радиостанции Deutschlandfunk он отметил, что "дело не в том, обиделись вы или нет, а в том, поможете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти жизни".