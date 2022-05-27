Кулеба анонсировал еще больше тяжелого вооружения США на пути в Украину

Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше – на пути к нам. Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную российскую блокаду", – отметил глава МИД.
Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022
Кулеба сообщил 26 мая, что Украина просит Соединенные Штаты как можно скорее принять решение о предоставлении ей американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
По его словам, если Украина получит американские РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить от российских оккупантов Херсон.
"Без артиллерии, РСЗО мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", – подчеркнул Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и что это может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.
По словам Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.