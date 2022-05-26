США не снимут санкции с России в обмен на "пустые обещания" доступа к украинским портам – Госдеп

Прайс подчеркнул, что санкции США останутся в силе до тех пор, пока РФ не прекратит войну против Украины Фото: U.S. Department of State / Flickr

"Санкции в ответ на пустые обещания мы точно не снимем. У всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения из России. Это та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнюю страну и вести эту жестокую войну", – отметил Прайс.

Он подчеркнул, что санкции США были специально разработаны так, чтобы не мешать экспорту сельхозпродукции и удобрений из России, а российские чиновники занимаются дезинформацией по вопросу продовольственной безопасности и стремятся использовать продукты питания и энергию как оружие.

"Именно Россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими добровольными экспортными ограничениями, которые подняли стоимость продуктов питания во всем мире", – пояснил спикер Госдепа.

Он напомнил, что быстро решить проблему роста цен на продовольствие во всем мире можно только, если Россия прекратит войну, прекратит блокаду портов Украины, атаки на зерновые элеваторы, нападения на суда с зерном.

"Мы никогда не санкционировали еду. Мы никогда не санкционировали сельхозтовары из России... Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не прекратит эту жестокую войну против суверенитета Украины", – резюмировал Прайс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания уже отвергла эту идею.

В Офисе президента Украины (ОПУ) отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили их влияние на российскую экономику.