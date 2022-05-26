США не снимут санкции с России в обмен на "пустые обещания" доступа к украинским портам – Госдеп

"Санкции в ответ на пустые обещания мы точно не снимем. У всех есть веские основания для скептицизма, когда мы слышим различные обещания и предложения из России. Это та же самая страна, которая месяцами утверждала, что не собирается вторгаться в соседнюю страну и вести эту жестокую войну", – отметил Прайс.
Он подчеркнул, что санкции США были специально разработаны так, чтобы не мешать экспорту сельхозпродукции и удобрений из России, а российские чиновники занимаются дезинформацией по вопросу продовольственной безопасности и стремятся использовать продукты питания и энергию как оружие.
"Именно Россия продолжает дестабилизировать глобальные продовольственные рынки своей войной, своими добровольными экспортными ограничениями, которые подняли стоимость продуктов питания во всем мире", – пояснил спикер Госдепа.
Он напомнил, что быстро решить проблему роста цен на продовольствие во всем мире можно только, если Россия прекратит войну, прекратит блокаду портов Украины, атаки на зерновые элеваторы, нападения на суда с зерном.
"Мы никогда не санкционировали еду. Мы никогда не санкционировали сельхозтовары из России... Наши непродовольственные санкции останутся в силе до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не прекратит эту жестокую войну против суверенитета Украины", – резюмировал Прайс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания уже отвергла эту идею.
В Офисе президента Украины (ОПУ) отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили их влияние на российскую экономику.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.
Президент Эстонии Алар Карис сообщил о росте поддержки в Европе военно-морской операции по экспорту зерна из Украины.