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Российские бизнесмены пытаются купить выход из-под санкций – СМИ

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О предложении бизенсменов РФ рассказала на встрече G7 Фриланд
О предложении бизенсменов РФ рассказала на встрече G7 Фриланд
Фото: EPA

Подсанкционные российские бизнесмены предложили пожертвовать миллиарды на послевоенное восстановление Украины в обмен на снятие ограничений. Как написало 24 мая немецкое издание Handelsblatt, об этом министр финансов Канады Христя Фриланд сообщила коллегам на последнем заседании Большой семерки на прошлой неделе.

По словам Фриланд, ей звонили по телефону российские бизнесмены и выражали недовольство санкциями. Они утверждали, что не поддерживают войну, но не могут открыто об этом заявить, опасаясь репрессий со стороны Кремля.

Министр сообщила представителям G7, что получила предложение от бизнесменов: передать значительной часть подсанкционных активов на помощь Украине в обмен на исключение из-под санкций.

По данным издания, она формально ничего не предлагала "Большой семерке", но министры сейчас размышляют над этой идеей. В G7, кроме Канады, входят США, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония. Европейская Комиссия имеет в Большой семерке статус наблюдателя.

Контекст:

В начале войны ЕС и его союзники заморозили около $300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. Например, в Евросоюзе заморозили имущество российских бизнесменов на €10 млрд.

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины" ,– подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Канада, санкции, война, Большая семерка, война России против Украины, Христя Фриланд
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