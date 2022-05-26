Российские бизнесмены пытаются купить выход из-под санкций – СМИ

По словам Фриланд, ей звонили по телефону российские бизнесмены и выражали недовольство санкциями. Они утверждали, что не поддерживают войну, но не могут открыто об этом заявить, опасаясь репрессий со стороны Кремля.

Министр сообщила представителям G7, что получила предложение от бизнесменов: передать значительной часть подсанкционных активов на помощь Украине в обмен на исключение из-под санкций.

По данным издания, она формально ничего не предлагала "Большой семерке", но министры сейчас размышляют над этой идеей. В G7, кроме Канады, входят США, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония. Европейская Комиссия имеет в Большой семерке статус наблюдателя.