США сейчас не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ – министр финансов

Йеллен считает правильным, чтобы РФ возместила экономический ущерб, нанесенный Украине, но пока не видит юридической возможности конфисковать российские активы Фото: EPA

Она уточнила, что ведутся переговоры с партнерами США о том, как заставить Россию "платить по счетам" за послевоенное восстановление Украины.

Как поясняет агентство, последствия российского вторжения – "центральный пункт повестки дня" встречи министров финансов G7 на этой неделе. По словам Йеллен, чиновники ищут способы заставить Россию возместить ущерб, который она нанесла Украине и ее экономике.

Министр финансов США считает "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".

Идея изъять активы на сумму около $300 млрд, которые заблокированы США и их союзниками, но остаются в собственности России, рассматривается, но "это было бы незаконно сейчас для американского правительства – конфисковать эти активы", подчеркнула Йеллен.

В то же время, отметила министр, продолжаются переговоры о предоставлении Украине других источников немедленной помощи, и она ожидает, что Сенат вскоре проголосует за пакет помощи на почти $40 млрд.