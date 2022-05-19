США сейчас не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ – министр финансов

Она уточнила, что ведутся переговоры с партнерами США о том, как заставить Россию "платить по счетам" за послевоенное восстановление Украины.
Как поясняет агентство, последствия российского вторжения – "центральный пункт повестки дня" встречи министров финансов G7 на этой неделе. По словам Йеллен, чиновники ищут способы заставить Россию возместить ущерб, который она нанесла Украине и ее экономике.
Министр финансов США считает "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".
Идея изъять активы на сумму около $300 млрд, которые заблокированы США и их союзниками, но остаются в собственности России, рассматривается, но "это было бы незаконно сейчас для американского правительства – конфисковать эти активы", подчеркнула Йеллен.
В то же время, отметила министр, продолжаются переговоры о предоставлении Украине других источников немедленной помощи, и она ожидает, что Сенат вскоре проголосует за пакет помощи на почти $40 млрд.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Евросоюз и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.