Изъятыми российскими активами будет управлять экс-министр Милованов

"Сегодня правительство своим постановлением определило предприятие, которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов. Эта функция возлагается на ГП "Нацинвестфонд" (координируется Кабинетом Министров Украины)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Нацинвестфонд" будет управлять изъятыми активами до тех пор, пока Украина не определит, как распорядиться ими в будущем.
Милованов родился 18 марта 1975 года в Киеве. С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года он занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Милованов – ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, почетный президент Киевской школы экономики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.
1 апреля Рада приняла закон о национализации имущества граждан РФ и коллаборантов. Закон уточняет, в частности, что национализация имущества Российской Федерации и ее резидентов проводится не только по мотивам общественной необходимости, но и в счет предстоящей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны РФ.
21 апреля депутаты также упростили процедуру конфискации активов подсанкционных россиян, но президент ветировал его, так как документ "не устанавливает четких критериев, по которым на человека или компанию может распространяется действие санкций".
В начале войны ЕС и его союзники заморозили около $300 миллиардов валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины" ,– подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.
Правительство Украины на заседании 10 мая утвердило документ, согласно которому российские активы на территории Украины переходят государству.