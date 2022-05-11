Изъятыми российскими активами будет управлять экс-министр Милованов

Должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Милованов занимал менее года Фото: Тимофей Милованов / Facebook

"Сегодня правительство своим постановлением определило предприятие, которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов. Эта функция возлагается на ГП "Нацинвестфонд" (координируется Кабинетом Министров Украины)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нацинвестфонд" будет управлять изъятыми активами до тех пор, пока Украина не определит, как распорядиться ими в будущем.

Милованов родился 18 марта 1975 года в Киеве. С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года он занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Милованов – ассоциированный профессор экономики Питтсбургского университета, почетный президент Киевской школы экономики.



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