ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Евросоюзе заморозили имущество российских бизнесменов на €10 млрд

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов
Фото: lurssen.com

Российские бизнесмены на фоне войны против Украины уже лишились в Европейском союзе яхт, недвижимости и другого имущества почти на €10 млрд. Об этом 25 мая сообщил Spiegel, ссылаясь на данные агентства dpa.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских бизнесменов, поддерживающих войну. В начале марта было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами ЕС и отслеживания активов бизнесменов РФ.

На середину апреля ЕС заморозил российские активы на 35 млрд из-за войны в Украине. Из них €6,7 млрд – это активы бизнесменов. Сейчас эта цифра выросла до почти €10 млрд.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Европейский союз, олигархи, война России против Украины, имущество, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
"Он мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет защищать Украину". Тина Кароль рассказала, где служит ее отец
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в поселке в Нидерландах
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь"
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (48190)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (44989)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (40491)
4
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (32966)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (26914)
6
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (23300)
7
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (19114)
8
Режиссер Стоун заявил, что Путин поборол рак (18003)
 
 
 
 