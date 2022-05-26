В Евросоюзе заморозили имущество российских бизнесменов на €10 млрд

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских бизнесменов, поддерживающих войну. В начале марта было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами ЕС и отслеживания активов бизнесменов РФ.
На середину апреля ЕС заморозил российские активы на €35 млрд из-за войны в Украине. Из них €6,7 млрд – это активы бизнесменов. Сейчас эта цифра выросла до почти €10 млрд.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.