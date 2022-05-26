В Евросоюзе заморозили имущество российских бизнесменов на €10 млрд

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Евросоюз внес в санкционные списки многих российских бизнесменов, поддерживающих войну. В начале марта было создано специальное подразделение ЕС для обеспечения лучшего сотрудничества между странами ЕС и отслеживания активов бизнесменов РФ.

На середину апреля ЕС заморозил российские активы на €35 млрд из-за войны в Украине. Из них €6,7 млрд – это активы бизнесменов. Сейчас эта цифра выросла до почти €10 млрд.