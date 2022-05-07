В Италии арестовали 140-метровую яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным

В релизе не указано имя владельца судна, но сказано, что расследование, которое провели правоохранители в Италии, показало: у него есть "значительные экономические и деловые связи" с ключевым представителями российского правительства, включенными в санкцонный список ЕС из-за действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

На основании расследования министр экономики и финансов Даниэле Франко принял решение об аресте судна, а комитет по финансовой безопасности Италии предложил Совету Евросоюза включить фактического владельца яхты в санкционный список.

Яхта "Шахерезада" ходит под флагом Каймановых Островов, она стоит в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане и "давно была в поле зрения властей" Италии, сказано в сообщении.

По данным The New York Times, эта яхта стоит $700 млн, она предназначена для президента РФ Владимира Путина и связана с ним. Американские спецслужбы, по информации СМИ, изучали право собственности на судно.

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