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В Италии арестовали 140-метровую яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным

 
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Яхта пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане
Яхта пришвартована в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане
Скриншот: Gibraltar Yachting / YouTube

Власти Италии арестовали яхту "Шахерезада". Об этом пресс-служба минфина страны сообщила 6 мая.

В релизе не указано имя владельца судна, но сказано, что расследование, которое провели правоохранители в Италии, показало: у него есть "значительные экономические и деловые связи" с ключевым представителями российского правительства, включенными в санкцонный список ЕС из-за действий, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

На основании расследования министр экономики и финансов Даниэле Франко принял решение об аресте судна, а комитет по финансовой безопасности Италии предложил Совету Евросоюза включить фактического владельца яхты в санкционный список. 

Яхта "Шахерезада" ходит под флагом Каймановых Островов, она стоит в порту Марина-ди-Каррара в Тоскане и "давно была в поле зрения властей" Италии, сказано в сообщении. 

По данным The New York Times, эта яхта стоит $700 млн, она предназначена для президента РФ Владимира Путина и связана с ним. Американские спецслужбы, по информации СМИ, изучали право собственности на судно.

ВИДЕО
Яхта "Шахерезада" в Средиземном море летом 2020 года. Видео: Gibraltar Yachting / YouTube 
Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

У Путина как минимум шесть яхт, сообщал  "Полигон". Кроме "Шехерезады", это: 32-метровая Nega стоимостью около $11 млн, которая пропала с радаров в 2021 году; 82-метровая Graceful стоимостью $100 млн, пришвартованная в Калининграде; 57-метровая Olympia стоимостью $37 млн, подаренная бизнесменом Романом Абрамовичем; 54-метровая яхта "Чайка" стоимостью €30 млн; 46-метровая Shellest стоимостью $23,9 млн, предназначенная для поездок к мысу Идокопас на побережье Черного моря, где располагается дворец Путина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Италия, арест, яхта, активы
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