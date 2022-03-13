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Власти США проверяют яхту "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которая может принадлежать Путину – СМИ

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США устанавливают, кому принадлежит яхта
США устанавливают, кому принадлежит яхта
Скриншот: superyachttimes.com

Американские власти изучают право собственности на суперъяхту "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которая в настоящее время находится в сухом доке в Италии, и полагают, что она может быть связана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times 11 марта со ссылкой на несколько источников.

Пока спецслужбы не сделали окончательных выводов о том, кому принадлежит яхта, но американские официальные лица заявили, что есть признаки того, что она была связана с Путиным.

Ранее газета писала со ссылкой на одного из членов экипажа, что яхта предназначена для Путина. При этом источники не рассказали, какая информация указывает на то, что яхта связана с российским президентом.

Газета пишет, что, по данным американских чиновников, Путин оформил на свое имя небольшую часть своего имущества и использует яхты, номинально принадлежащие близким к нему олигархам.

По данным The New York Times, "Шехерезада" плавала в Сочи летом 2020-го и 2021 годов. Издание отмечает, что во время пандемии коронавируса Путин проводил в Сочи много времени.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156‑метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Теги: Владимир Путин, США, олигархи, яхта
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