Власти США проверяют яхту "Шехерезада" стоимостью $700 млн, которая может принадлежать Путину – СМИ

Пока спецслужбы не сделали окончательных выводов о том, кому принадлежит яхта, но американские официальные лица заявили, что есть признаки того, что она была связана с Путиным.

Ранее газета писала со ссылкой на одного из членов экипажа, что яхта предназначена для Путина. При этом источники не рассказали, какая информация указывает на то, что яхта связана с российским президентом.

Газета пишет, что, по данным американских чиновников, Путин оформил на свое имя небольшую часть своего имущества и использует яхты, номинально принадлежащие близким к нему олигархам.

По данным The New York Times, "Шехерезада" плавала в Сочи летом 2020-го и 2021 годов. Издание отмечает, что во время пандемии коронавируса Путин проводил в Сочи много времени.