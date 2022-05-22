"Мы все сделаем сами". Подоляк объяснил, что необходимо Украине для разблокирования морских портов

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с РФ и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море. Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть идея получше", – написал он.

Советник главы ОП считает, что для решения этой проблемы необходимы американские ракетные системы залпового огня MLRS.

"Мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – объяснил Подоляк.

Он отметил, что отсутствие продовольствие может сказаться на 1,6 млрд жителей планеты.

Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Поскольку с начала войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

По данным The Economist, в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщали, что все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.