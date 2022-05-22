"Мы все сделаем сами". Подоляк объяснил, что необходимо Украине для разблокирования морских портов

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с РФ и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море. Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть идея получше", – написал он.
Советник главы ОП считает, что для решения этой проблемы необходимы американские ракетные системы залпового огня MLRS.
"Мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – объяснил Подоляк.
Он отметил, что отсутствие продовольствие может сказаться на 1,6 млрд жителей планеты.
Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є краща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі. (2/2)— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Поскольку с начала войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
По данным The Economist, в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщали, что все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине MLRS, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и что это может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после запланированного на 23 мая второго заседания на авиабазе США в Германии Рамштайн контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.