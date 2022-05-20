В РФ хотят снятия санкций за разблокирование портов Украины. В ОП это назвали типичным поведением террориста

Российского дипломата просили прокомментировать обращение представителей международного сообщества к властям РФ открыть доступ к портам, где находится зерно.
В ответ Руденко заявил, что нужно "глубоко смотреть на комплекс причин", первоочередной из которых он назвал санкции против РФ со стороны Европейского союза и США.
По версии замглавы МИД РФ, "партнеры" России должны отменить санкции против российского экспорта.
Ситуацию прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"РФ требует снятия санкций за разблокирование украинских портов, шантажируя мир продовольственным кризисом. Типичное поведение страны-террориста, берущей заложников, чтобы попросить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций – надо затягивать удавку", – написал он.
Рф вимагає зняття санкцій за розблокування * портів, шантажуючи світ продовольчою кризою. Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт з * . Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій – треба затягувати зашморг.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Поскольку с начала войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
По данным The Economist, в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщали, что все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.