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В РФ хотят снятия санкций за разблокирование портов Украины. В ОП это назвали типичным поведением террориста

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По данным СМИ, в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн зерна
По данным СМИ, в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн зерна
Фото: pixabay.com

Решить вопрос с разблокированными российскими оккупантами портами Украины, откуда не могут вывезти продовольствие, можно отменой санкций против РФ. Это следует из заявления журналистам 19 мая заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, которого процитировал "Интерфакс".

Российского дипломата просили прокомментировать обращение представителей международного сообщества к властям РФ открыть доступ к портам, где находится зерно.

В ответ Руденко заявил, что нужно "глубоко смотреть на комплекс причин", первоочередной из которых он назвал санкции против РФ со стороны Европейского союза и США.

По версии замглавы МИД РФ, "партнеры" России должны отменить санкции против российского экспорта.

Ситуацию прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"РФ требует снятия санкций за разблокирование украинских портов, шантажируя мир продовольственным кризисом. Типичное поведение страны-террориста, берущей заложников, чтобы попросить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций – надо затягивать удавку", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Поскольку с начала войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

По данным The Economist, в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщали, что все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, Украина, санкции, война, экономика, Черное море, продукты, террористы, экспорт, вторжение, блокада, советник, шантаж, российская агрессия, война России против Украины, пшеница, дипломаты, кукуруза, Михаил Подоляк
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