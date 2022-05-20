В РФ хотят снятия санкций за разблокирование портов Украины. В ОП это назвали типичным поведением террориста

По данным СМИ, в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн зерна Фото: pixabay.com

Российского дипломата просили прокомментировать обращение представителей международного сообщества к властям РФ открыть доступ к портам, где находится зерно.

В ответ Руденко заявил, что нужно "глубоко смотреть на комплекс причин", первоочередной из которых он назвал санкции против РФ со стороны Европейского союза и США.

По версии замглавы МИД РФ, "партнеры" России должны отменить санкции против российского экспорта.

Ситуацию прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"РФ требует снятия санкций за разблокирование украинских портов, шантажируя мир продовольственным кризисом. Типичное поведение страны-террориста, берущей заложников, чтобы попросить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций – надо затягивать удавку", – написал он.

Рф вимагає зняття санкцій за розблокування * портів, шантажуючи світ продовольчою кризою. Типова поведінка країни-терориста, яка бере заручників, щоб попросити вертоліт з * . Але дурнів немає, світ знає, з ким має справу. Заговорили про зняття санкцій – треба затягувати зашморг. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 19, 2022

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