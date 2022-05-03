Оккупанты разбомбили в Рубежном элеватор с зерном, которым год можно было кормить хлебом 300 тыс. человек – глава Луганской ОВА

Кроме мощностей элеваторного комплекса, уничтожена вся сельхозпродукция, которая там хранилась, отметил Гайдай Фото: Голден Агро / Facebook

Он отметил в Telegram, что открытый в 2020 году элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно.

"Кроме мощностей комплекса, уничтожена вся сельхозпродукция, которая там хранилась: 17 тыс. тонн пшеницы и 8,5 тыс. тонн подсолнечника, – рассказал Гайдай. – Сгорело такое количество зерна, из которого в течение года могли бы кормить хлебом 300 тыс. человек. А если однократно, то это примерно 120 млн человек".

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