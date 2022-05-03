Оккупанты разбомбили в Рубежном элеватор с зерном, которым год можно было кормить хлебом 300 тыс. человек – глава Луганской ОВА

Он отметил в Telegram, что открытый в 2020 году элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно.
"Кроме мощностей комплекса, уничтожена вся сельхозпродукция, которая там хранилась: 17 тыс. тонн пшеницы и 8,5 тыс. тонн подсолнечника, – рассказал Гайдай. – Сгорело такое количество зерна, из которого в течение года могли бы кормить хлебом 300 тыс. человек. А если однократно, то это примерно 120 млн человек".
Глава ОВА не сомневается, что "рашисты хотят устроить Голодомор в Луганской области".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.