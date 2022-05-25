Кулеба о деблокаде портов: Нельзя доверять России. Даже если она подпишет какое-то соглашение, то в любой момент может нарушить его

Кулеба: Россия в своем поведении непредсказуема и это тот риск, который нужно иметь в виду Скриншот: Victor Pinchuk Foundation / YouTube

Кулебу спросили, насколько вероятен вариант, что судна с украинским зерном могут сопровождать конвои НАТО или других стран Черноморского бассейна. Но министр ответил, что не верит в такую возможность, хотя очень бы ее приветствовал.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагичные моменты войны, то почему бы они сейчас открыли Черное море, чтобы беспрепятственно экспортировать сельхозпродукцию из Украины? Я всем сердцем буду приветствовать такое решение, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества у стран Запада, чтобы такое силовое решение найти", – сказал он.

По словам министра, Украина сейчас ищет решение проблемы. По его словам, если перервется цикл экспорта с/х продукции, то это приведет к многолетним проблемам с питанием по всему миру.

"Но проблема также состоит в том, что нельзя доверять России. Если они подпишут какие-то документы беспрепятственного прохождения, это не значит, что оно будет предоставлено. В любой момент они могут нарушить такое соглашение. Россия в своем поведении непредсказуема и это тот риск, который нужно иметь в виду", – добавил он.