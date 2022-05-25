Кулеба о деблокаде портов: Нельзя доверять России. Даже если она подпишет какое-то соглашение, то в любой момент может нарушить его

Кулебу спросили, насколько вероятен вариант, что судна с украинским зерном могут сопровождать конвои НАТО или других стран Черноморского бассейна. Но министр ответил, что не верит в такую возможность, хотя очень бы ее приветствовал.
"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагичные моменты войны, то почему бы они сейчас открыли Черное море, чтобы беспрепятственно экспортировать сельхозпродукцию из Украины? Я всем сердцем буду приветствовать такое решение, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества у стран Запада, чтобы такое силовое решение найти", – сказал он.
По словам министра, Украина сейчас ищет решение проблемы. По его словам, если перервется цикл экспорта с/х продукции, то это приведет к многолетним проблемам с питанием по всему миру.
"Но проблема также состоит в том, что нельзя доверять России. Если они подпишут какие-то документы беспрепятственного прохождения, это не значит, что оно будет предоставлено. В любой момент они могут нарушить такое соглашение. Россия в своем поведении непредсказуема и это тот риск, который нужно иметь в виду", – добавил он.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.