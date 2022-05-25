Главред The Economist: Украина кормит 400 млн человек. Нужно привлечь весь мир к деблокировке украинских портов

"Большинство людей в мире видят эту войну как европейскую войну, как европейскую проблему. И мне кажется, что продовольственный кризис станет для всего мира толчком, откроет глаза на происходящее. Мы постепенно осознаем огромные масштабы катастрофы. Украина – не только житница мира, она экспортирует 30% всего зерна в мире", – напомнила журналистка.

Она подчеркнула, что 2022 год станет самым сложным годом в сфере обеспечения пропитания для всего мира.

"И это происходит не потому, что плохой урожай, а потому, что нельзя доставить урожай. Мы видим огромные изменения не только, когда речь идет о зерне, но и о растительном масле, кукурузе и других товарах, которые ранее свободно экспортировались из Украины. Речь о порте в Одессе в первую очередь, о неспособности осуществлять экспорт из-за блокады портов РФ", – отметила Минтон.

Журналистка добавила, что приближается время сбора урожая, а украинские хранилища переполнены.

"И если то, что уже есть в хранилищах, не экспортировать, то Украина не сможет собирать новый урожай, его негде будет держать. Украина кормит сейчас 400 млн человек в мире. И должен быть какой-то путь, чтобы привлечь весь мир [к деблокировке портов]", – подчеркнула главред The Economist.

По ее словам, для достижения этой цели давить на Россию должны не только ЕС и Трансатлантическая коалиция, но и другие страны, например Турция.

"И если глобальное сообщество не найдет такого пути, то не только сотни миллионов людей столкнутся с проблемой голода, но это будет и насмешкой над самим мировым сообществом ", – подытожила Минтон.