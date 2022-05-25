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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главред The Economist: Украина кормит 400 млн человек. Нужно привлечь весь мир к деблокировке украинских портов

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Минтон: Продовольственный кризис станет для всего мира толчком, откроет глаза на происходящее
Минтон: Продовольственный кризис станет для всего мира толчком, откроет глаза на происходящее
Фото: EPA

Все мировое сообщество должно усилить давление на РФ для разблокировки украинских портов и возобновления экспорта украинской сельхозпродукции. Об этом во время Украинского завтрака в Давосе сказала главред изания The Economist Занни Минтон, видео опубликовал в YouTube Фонд Виктора Пинчука.

"Большинство людей в мире видят эту войну как европейскую войну, как европейскую проблему. И мне кажется, что продовольственный кризис станет для всего мира толчком, откроет глаза на происходящее. Мы постепенно осознаем огромные масштабы катастрофы. Украина – не только житница мира, она экспортирует 30% всего зерна в мире", – напомнила журналистка.

Она подчеркнула, что 2022 год станет самым сложным годом в сфере обеспечения пропитания для всего мира.

"И  это происходит не потому, что плохой урожай, а потому, что нельзя доставить урожай. Мы видим огромные изменения не только, когда речь идет о зерне, но и о растительном масле, кукурузе и других товарах, которые ранее свободно экспортировались из Украины. Речь о порте в Одессе в первую очередь, о неспособности осуществлять экспорт из-за блокады портов РФ", – отметила Минтон.

Журналистка добавила, что приближается время сбора урожая, а украинские хранилища переполнены.

"И если то, что уже есть в хранилищах, не экспортировать, то Украина не сможет собирать новый урожай, его негде будет держать. Украина кормит сейчас 400 млн человек в мире. И должен быть какой-то путь, чтобы привлечь весь мир [к деблокировке портов]", – подчеркнула главред The Economist. 

По ее словам, для достижения этой цели давить на Россию должны не только ЕС и Трансатлантическая коалиция, но и другие страны, например Турция.

"И если глобальное сообщество не найдет такого пути, то не только сотни миллионов людей столкнутся с проблемой голода, но это будет и насмешкой над самим мировым сообществом ", – подытожила Минтон.

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. 10 мая Главное управление разведки Минобороны Украины проинформировало, что значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. "Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – говорится в сообщении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Давос, война, продукты, экспорт, урожай, The Economist, война России против Украины, зерно
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