MLRS. Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ

Такое мнение 24 мая в Twitter выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление россиян на Донбассе, сорвать планы России по аннексии Херсона, остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях, разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы – MLRS", – написал Кулеба.

Four letters can help Ukraine:



-repel Russian offensive in the Donbas

-foil Russian plans to annex Kherson

-stop Russian torture, rape, and other horrific human rights abuses in the occupied territories

-unblock exports and avert global food crisis



These four letters are: MLRS. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Глава МИД призвал ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину.

"Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны", – отметил Кулеба.

По его словам, больше всего Украина сейчас нуждается в MLRS, дальнобойной артиллерии и БТР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)