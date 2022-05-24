MLRS. Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ

Такое мнение 24 мая в Twitter выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление россиян на Донбассе, сорвать планы России по аннексии Херсона, остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях, разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы – MLRS", – написал Кулеба.
Four letters can help Ukraine:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
-repel Russian offensive in the Donbas
-foil Russian plans to annex Kherson
-stop Russian torture, rape, and other horrific human rights abuses in the occupied territories
-unblock exports and avert global food crisis
These four letters are: MLRS.
Глава МИД призвал ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину.
"Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны", – отметил Кулеба.
По его словам, больше всего Украина сейчас нуждается в MLRS, дальнобойной артиллерии и БТР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая на авиабазе США в Германии Рамштайн контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.