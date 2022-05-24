ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

MLRS. Кулеба назвал четыре буквы, которые могут помочь Украине в войне против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление россиян на Донбассе, отметил Кулеба
РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление россиян на Донбассе, отметил Кулеба
Фото: EPA

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Такое мнение 24 мая в Twitter выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление россиян на Донбассе, сорвать планы России по аннексии Херсона, остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях, разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы – MLRS", – написал Кулеба.

Глава МИД призвал ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину.

"Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны", – отметил Кулеба.

По его словам, больше всего Украина сейчас нуждается в MLRS, дальнобойной артиллерии и БТР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая на авиабазе США в Германии Рамштайн контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оружие, МИД Украины, Донбасс, Вооруженные силы Украины, изнасилование, вооружение, кризис, РСЗО, артиллерия, Дмитрий Кулеба, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
В США презентовали биографию Зеленского в комиксах. Предыдущие серии были посвящены Бушу, Обаме, Трюдо и Манделе
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
"Вам здесь не место". Ребрик призвала подписчиков, ставящих под сомнение войну РФ против Украины, отписаться от нее
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Кондратюк рассказал, что означает "хорошие русские"
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
Голливудский актер Шрайбер заявил, что война Украины против агрессора России будет долгой, но победоносной
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
  Гребенщиков о войне РФ против Украины: Это фашизм – уничтожение одной нации другой по признаку культурной и национальной принадлежности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44526)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (40073)
3
"Х...й войне!" В Санкт-Петербурге публика на концерте скандировала антивоенный лозунг. Видео (39292)
4
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (35003)
5
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30084)
6
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (21932)
7
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (20722)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17682)
 
 
 
 