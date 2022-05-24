"Будут очень быстро удирать". Советник главы МВД рассказал, какой будет деоккупация Херсона от российских захватчиков

"На войне очень простое правило – не попадать в окружение. Как только мы оцепим Херсон или как только будет угроза его окружения, они оттуда будут очень быстро удирать", – сказал Андрусив.

По его словам, какой-либо мотивации у российских оккупационных войск "стоять насмерть" за какие-то захваченные населенные пункты нет.

"Если мы будем осуществлять эффективные контратаки, если западное оружие… уже будет на поле боя, то мы будем наносить так называемые рассекающие удары, создавать "котлы" и оцепление, и в результате у них не будет других вариантов, как отступать и бежать", – отметил советник главы МВД Украины.



Война России против Украины. Главное (обновляется)