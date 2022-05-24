"Будут очень быстро удирать". Советник главы МВД рассказал, какой будет деоккупация Херсона от российских захватчиков

"На войне очень простое правило – не попадать в окружение. Как только мы оцепим Херсон или как только будет угроза его окружения, они оттуда будут очень быстро удирать", – сказал Андрусив.
По его словам, какой-либо мотивации у российских оккупационных войск "стоять насмерть" за какие-то захваченные населенные пункты нет.
"Если мы будем осуществлять эффективные контратаки, если западное оружие… уже будет на поле боя, то мы будем наносить так называемые рассекающие удары, создавать "котлы" и оцепление, и в результате у них не будет других вариантов, как отступать и бежать", – отметил советник главы МВД Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.
Украинская армия освободит Херсон, заявил 11 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".