"Слишком рано делать вывод, что уже есть все необходимое вооружение". Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину

"Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов", – написал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что больше всего Украина сейчас нуждается в реактивных системах залпового огня, дальнобойной артиллерии и БТР.
Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.
В числе лидеров стран, которые поставляют ВСУ оружие, – Соединенные Штаты. В частности, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен ускорить предоставление военной помощи Украине.