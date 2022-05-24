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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Слишком рано делать вывод, что уже есть все необходимое вооружение". Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину

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Кулеба: Наступление России на Донбассе это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны
Кулеба: Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 мая в Twitter призвал партнеров ускорить поставки оружия в Украину.

"Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что больше всего Украина сейчас нуждается в реактивных системах залпового огня, дальнобойной артиллерии и БТР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Всего за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

В числе лидеров стран, которые поставляют ВСУ оружие, – Соединенные Штаты. В частности, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который должен ускорить предоставление военной помощи Украине.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донбасс, вооружение, Дмитрий Кулеба, наступление, война России против Украины
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