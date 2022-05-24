"Слишком рано делать вывод, что уже есть все необходимое вооружение". Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину

Кулеба: Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны Фото: ЕРА

"Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это жестокая битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов", – написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что больше всего Украина сейчас нуждается в реактивных системах залпового огня, дальнобойной артиллерии и БТР.

Too early to conclude that Ukraine already has all the arms it needs. Russian offensive in the Donbas is a ruthless battle, the largest one on European soil since WWII. I urge partners to speed up deliveries of weapons and ammunition, especially MLRS, long-range artillery, APCs. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 24, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)