Продавал противотанковый гранатомет за $7 тыс. В Запорожской области за продажу оружия с мест боевых действий задержали сотрудника ГСЧС

"Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС во время реализации ручного противотанкового гранатомета за $7 тыс. Также из противоправного обращения изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм", – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленник являлся руководителем одного из подразделений местных спасателей.
По данным Офиса генпрокурора, его задержали по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения и избрании меры пресечения. Кроме того, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к нелегальному сбыту оружия.
Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.
На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.
По данным Запорожской ОВА по состоянию на 18 мая, на запорожском направлении российская армия сосредоточена на удержании захваченных позиций и готовится к фронтальным боям.