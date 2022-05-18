Продавал противотанковый гранатомет за $7 тыс. В Запорожской области за продажу оружия с мест боевых действий задержали сотрудника ГСЧС

У задержанного были изъяты также два автомата Калашникова и значительное количество патронов Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Правоохранители задержали сотрудника ГСЧС во время реализации ручного противотанкового гранатомета за $7 тыс. Также из противоправного обращения изъяты два автомата Калашникова и значительное количество патронов калибра 7,62 мм", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник являлся руководителем одного из подразделений местных спасателей.

По данным Офиса генпрокурора, его задержали по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения и избрании меры пресечения. Кроме того, правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к нелегальному сбыту оружия.

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