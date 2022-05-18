В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 229 детей – Офис генпрокурора

По данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области Фото: depositphotos.com

Отмечается, что приведенные цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по установлению данных в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 141, в Киевской – 116, в Харьковской – 100, в Черниговской – 68, в Херсонской – 48, в Луганской – 47, в Николаевской – 44, в Запорожской – 28, в Сумской – 17, в Житомирской – 15.

В Киеве от рук российских оккупантов пострадали 16 детей.

Сообщается, что 17 мая в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в городе Бахмут Донецкой области был тяжело травмирован 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1772 учебных заведения, из них 161 разрушен полностью.

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