ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Свободовец Гутнык: Во львовском аквапарке 23 февраля дети катались на горках. Но уже 25 февраля тысячи беженцев приходили туда мыться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гутнык: Сколько людей приехало во Львов в первые дни российского вторжения, никто не считал
Гутнык: Сколько людей приехало во Львов в первые дни российского вторжения, никто не считал
Фото из личного архива

В интервью изданию "ГОРДОН" депутат Львовского городского совета от ВО "Свобода", член центрального штаба сопротивления Львова и волонтер Андриян Гутнык рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения Львов принимал беженцев из восточных областей Украины.

"В первые дни был шок. Тяжело было передвигаться по городу – все улицы в центральной части были забиты машинами из других городов. Сколько их тогда было, никто не считал. Сейчас многие украинцы стали возвращаться домой. Выезжающих в три раза меньше, чем въезжающих. Львовская железная дорога перевезла около 5 млн человек в течение первого месяца. Это был большой вызов. Ежедневно количество людей превышало обычное в 10–15 раз и превышало пропускную способность железнодорожного узла Львов. Ходили прямые поезда из Харькова и Киева", – отметил Гутнык.

Он рассказал, как из Харькова во Львов приехали первые поезда с беженцами.

"Поезда были настолько переполнены, что в вагонах автоматика не позволяла закрыть двери. Их с улицы забивали металлическим прутами. Составы сразу ехали во Львов, без остановок. 30 часов в пути. Пока эти поезда добирались до Львова, в вагонах была духота. Когда первый поезд прибыл, пассажиры еще какое-то время не могли выйти — пришлось выбивать двери вагонов. На улице минусовая температура. И когда удалось открыть двери, пар пошел, как из бани", – сообщил Гутнык.

Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж. Полный текст интервью

По его словам, люди не имели теплых вещей и пришлось искать, во что переодеть женщин и детей.

"Беженцев размещали в детсадах и школах, покупали матрасы, одеяла. В городе кардинально изменилась жизнь. Например, аквапарк 23 февраля еще принимал отдыхающих, дети катались на горках. Но уже 25 февраля тысячи людей, которых разместили в соседних школах, приходили туда мыться бесплатно. Помогали практически все местные отели и рестораны", – подчеркнул собеседник.

Около полумиллиона людей, по его информации, отправили дальше в Польшу по железной дороге.

"Уезжающих было так много, что пассажиры могли только на одной ноге стоять. Но Львовская железная дорога справилась на "отлично". Даже знаю, что начальника львовского вокзала звали другие, чтобы научил, как действовать в экстремальных условиях в случае обострения ситуации", – сказал Гутнык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией". Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины за это время. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехало уже 1,6 млн человек. 

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая сообщил, что 12 млн украинцев покинули свои дома из-за войны, не менее 95% из них хотят вернуться домой.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: ВО Свобода, Львов, Украина, Харьков, Польша, война, беженцы, железная дорога, вторжение, волонтеры, вокзал, поезда, российская агрессия, война России против Украины, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra спела Stefania с украинскими пограничниками после возвращения домой. Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Эмоции переполняют". Как девушка лидера Kalush Orchestra отреагировала на победу группы на "Евровидении 2022". Видео
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (106134)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (42836)
3
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36512)
4
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (35144)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (28815)
6
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27810)
7
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26786)
8
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (20845)
 
 
 
 