Свободовец Гутнык: Во львовском аквапарке 23 февраля дети катались на горках. Но уже 25 февраля тысячи беженцев приходили туда мыться

Гутнык: Сколько людей приехало во Львов в первые дни российского вторжения, никто не считал Фото из личного архива

"В первые дни был шок. Тяжело было передвигаться по городу – все улицы в центральной части были забиты машинами из других городов. Сколько их тогда было, никто не считал. Сейчас многие украинцы стали возвращаться домой. Выезжающих в три раза меньше, чем въезжающих. Львовская железная дорога перевезла около 5 млн человек в течение первого месяца. Это был большой вызов. Ежедневно количество людей превышало обычное в 10–15 раз и превышало пропускную способность железнодорожного узла Львов. Ходили прямые поезда из Харькова и Киева", – отметил Гутнык.

Он рассказал, как из Харькова во Львов приехали первые поезда с беженцами.

"Поезда были настолько переполнены, что в вагонах автоматика не позволяла закрыть двери. Их с улицы забивали металлическим прутами. Составы сразу ехали во Львов, без остановок. 30 часов в пути. Пока эти поезда добирались до Львова, в вагонах была духота. Когда первый поезд прибыл, пассажиры еще какое-то время не могли выйти — пришлось выбивать двери вагонов. На улице минусовая температура. И когда удалось открыть двери, пар пошел, как из бани", – сообщил Гутнык.

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По его словам, люди не имели теплых вещей и пришлось искать, во что переодеть женщин и детей.

"Беженцев размещали в детсадах и школах, покупали матрасы, одеяла. В городе кардинально изменилась жизнь. Например, аквапарк 23 февраля еще принимал отдыхающих, дети катались на горках. Но уже 25 февраля тысячи людей, которых разместили в соседних школах, приходили туда мыться бесплатно. Помогали практически все местные отели и рестораны", – подчеркнул собеседник.

Около полумиллиона людей, по его информации, отправили дальше в Польшу по железной дороге.

"Уезжающих было так много, что пассажиры могли только на одной ноге стоять. Но Львовская железная дорога справилась на "отлично". Даже знаю, что начальника львовского вокзала звали другие, чтобы научил, как действовать в экстремальных условиях в случае обострения ситуации", – сказал Гутнык.

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