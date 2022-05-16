Украина потеряла из-за российской агрессии 23% железнодорожной сети – Мининфраструктуры

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более $90 млрд, и с каждым днем войны этот показатель растет", – сказал Кубраков.
Учитывая это, министерство вынуждено оперативно перестраивать логистическую систему, отметил он.
"Сейчас работаем над обеспечением цепочек доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети. Благодарен европейским партнерам за содействие в этом процессе, особенно в вопросе [перевозки] гуманитарных грузов", – заявил министр.
Также он детализировал масштабы разрушений инфраструктуры.
В частности, речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, повреждении 289 автомобильных мостов и 41 железнодорожного.
В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры продолжат помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По оценке Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.