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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина потеряла из-за российской агрессии 23% железнодорожной сети – Мининфраструктуры

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В результате российского вторжения повреждены 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост
В результате российского вторжения повреждены 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост
Фото: EPA

Украина потеряла в ходе широкомасштабного российского вторжения около 23% железнодорожной сети и другую инфраструктуру. Об этом заявил 14 мая министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщила пресс-служба ведомства.

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более $90 млрд, и с каждым днем войны этот показатель растет", – сказал Кубраков.

Учитывая это, министерство вынуждено оперативно перестраивать логистическую систему, отметил он.

"Сейчас работаем над обеспечением цепочек доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети. Благодарен европейским партнерам за содействие в этом процессе, особенно в вопросе [перевозкигуманитарных грузов", – заявил министр.

Также он детализировал масштабы разрушений инфраструктуры.

В частности, речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, повреждении 289 автомобильных мостов и 41 железнодорожного.

В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры продолжат помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/367600375408150

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме того, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По оценке Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 

Теги: Министерство инфраструктуры, железная дорога, мост, убытки, война России против Украины, ущерб, Мининфраструктуры, разрушения, инфраструктура, Александр Кубраков
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