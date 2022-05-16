Украина потеряла из-за российской агрессии 23% железнодорожной сети – Мининфраструктуры

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более $90 млрд, и с каждым днем войны этот показатель растет", – сказал Кубраков.

Учитывая это, министерство вынуждено оперативно перестраивать логистическую систему, отметил он.

"Сейчас работаем над обеспечением цепочек доставки грузов, меняем направления торговых потоков из-за блокады украинских морских портов и потери около 23% железнодорожной сети. Благодарен европейским партнерам за содействие в этом процессе, особенно в вопросе [перевозки] гуманитарных грузов", – заявил министр.

Также он детализировал масштабы разрушений инфраструктуры.

В частности, речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, повреждении 23 573 км автодорог, повреждении 289 автомобильных мостов и 41 железнодорожного.

В Министерстве инфраструктуры ожидают, что европейские партнеры продолжат помогать в решении логистических проблем, а также примут участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)