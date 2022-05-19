Пентагон не подтверждает информацию об использовании Россией лазерного оружия в Украине

"Я не видел ничего, что подтверждало бы сообщения об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые сообщения об этом в прессе, но мы не видели ничего, что подтверждало бы это", – сказал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)