Пентагон не подтверждает информацию об использовании Россией лазерного оружия в Украине

"Я не видел ничего, что подтверждало бы сообщения об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые сообщения об этом в прессе, но мы не видели ничего, что подтверждало бы это", – сказал чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил в комментарии "Первому каналу", что Россия начала использовать в войне против Украины комплексы лазерного оружия "Задира", способные физически поражать цели, экономя дорогостоящие ракеты.
"В пропаганде нацистской Германии был таков термин: "вундерваффе". Чудо-оружие... На третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свое "вундерваффе". Вроде бы лазерное. Это все свидетельствует о полном провале вторжения", – прокомментировал это заявление президент Украины Владимир Зеленский.