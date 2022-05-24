Российские оккупанты ведут наступление на Лиман, Северодонецк, на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник при поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении Лимана Донецкой области, а также при поддержке артиллерии наступает в направлении Северодонецка Луганской области, "боевые действия продолжаются".

"На бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липовое и Белогоровка. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, в Харьковской области оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций.

"На харьковском и славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для восстановления наступления. Осуществил артиллерийский обстрел подразделений сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека [возле реки Северский Донец], понес потери и отошел", – подчеркнули в ВСУ.

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