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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ведут наступление на Лиман, Северодонецк, на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

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На ряде участков противник проводил разведку боем
На ряде участков противник проводил разведку боем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе российские оккупанты активизировали наступательные действия на ряде направлений. Об этом 24 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что противник при поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении Лимана Донецкой области, а также при поддержке артиллерии наступает в направлении Северодонецка Луганской области, "боевые действия продолжаются".

"На бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липовое и Белогоровка. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба, в Харьковской области оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занятых позиций.

"На харьковском и славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий для восстановления наступления. Осуществил артиллерийский обстрел подразделений сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека [возле реки Северский Донец], понес потери и отошел", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/324283196551432

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине апреля оккупанты сосредоточили основные силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе. Он сообщил, что сейчас на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих

23 мая Зеленский заявил, что на Донбассе соотношение техники у российских и украинских военных – примерно 20 к одному.

Теги: Россия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Лиман, Северодонецк, разведка, оборона, Марьинка, Авдеевка, Северский Донец, артиллерия, Пески, Курахово, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, реки, российские оккупанты, Белогоровка
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