Россияне создали "комендатуры" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей – Генштаб ВСУ

"Продолжаются мероприятия административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых комендатур", – говорится в сообщении.
По данным ВСУ, у оккупантов – низкое морально-психологическое состояние личного состава.
"Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции сил обороны Украины", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской и Херсонской областей российские захватчики оккупировали в начале открытого вторжения в Украину, которое началось 24 февраля.
Сейчас, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты на этом направлении перешли к обороне.