Россияне создали "комендатуры" на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей – Генштаб ВСУ

"Продолжаются мероприятия административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали 19 так называемых комендатур", – говорится в сообщении.

По данным ВСУ, у оккупантов – низкое морально-психологическое состояние личного состава.

"Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции сил обороны Украины", – объяснили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)