В ходе второго "Рамштайна" шла речь об установках и ракетах Harpoon и о других неприятных для РФ сюрпризах – Резников

Резников: Страны объявили о способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне Фото: Резніков Олексій / Facebook

По словам Резникова, коалиция стран – участников этого формата растет, а "среди континентов не представлена только Антарктида".

Украинская делегация в ходе вчерашней встречи проинформировала партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших после первой встречи, написал Резников.

"Мы констатировали прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очертили первоочередные потребности украинских защитников. Если на первой встрече ключевыми словами были timing и transition, на этот раз добавилось еще слово coordination. Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка оказывала максимальный эффект", – сообщил глава Минобороны.

Он поблагодарил страны за помощь Украине.

"С оптимизмом могу повторить оценку, которую дал другой большой друг Украины – министр [обороны США] Ллойд Остин: на сегодняшней встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне. Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая. Да, среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятными для врага", – добавил Резников.