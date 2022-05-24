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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе второго "Рамштайна" шла речь об установках и ракетах Harpoon и о других неприятных для РФ сюрпризах – Резников

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Резников: Страны объявили о способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне
Резников: Страны объявили о способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне
Фото: Резніков Олексій / Facebook

В ходе второй встречи консультативной группы по оказанию помощи Украине, которая прошла 23 мая, страны-партнеры Украины объявили о пакетах помощи, которые могут изменить правила игры в войне с Россией. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook 24 мая.

По словам Резникова, коалиция стран – участников этого формата растет, а "среди континентов не представлена только Антарктида". 

Украинская делегация в ходе вчерашней встречи проинформировала партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших после первой встречи, написал Резников. 

"Мы констатировали прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очертили первоочередные потребности украинских защитников. Если на первой встрече ключевыми словами были timing и transition, на этот раз добавилось еще слово coordination. Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка оказывала максимальный эффект", – сообщил глава Минобороны. 

Он поблагодарил страны за помощь Украине. 

"С оптимизмом могу повторить оценку, которую дал другой большой друг Украины – министр [обороны США] Ллойд Остин: на сегодняшней встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне. Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая. Да, среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь украинской армии и будут неприятными для врага", – добавил Резников. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02eypxANp98NvTHLUa9qthfdHbciXEoVRTjGgTdfXFGNoDr4BmrvfMKSLBfintAX4Dl

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.

Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.

Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, вооружение, военная помощь, помощь, Алексей Резников, война России против Украины, встреча, Ллойд Остин
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