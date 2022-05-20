Германия намерена летом передать Украине 15 зенитных самоходных комплексов Gepard – глава минобороны ФРГ

В результате переговоров достигнута договоренность, что первые 15 бронированных машин Gepard будут переданы Украине в июле. Он уже будут иметь "полностью обученные экипажи".

Украина также рассчитывает получить 59 тыс. боеприпасов к таким машинам.

Ламбрехт подчеркнула, что "однозначно" приветствует решение о передаче. Она объяснила, что Gepard – эффективное оружие со "значительным сдерживающим эффектом". Такие машины можно использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, отметила министр.

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10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев сообщала, что ФРГ готова поставлять Украине Gepard, но не может этого делать из-за отсутствия снарядов к ним. По ее данным, Германия поставила в Украину "16 млн снарядов, тысячи фаустпатронов, Stinger и "Стрелы", а также другие средства, медицинские препараты". Бербок отметила, что в планах у Германии также поставки Украине танков, гаубиц, противодроновых средств.

Gepard создан на базе танка Leopard 1. Скорострельность комплекса – 550 выстрелов в минуту каждым из двух стволов, эффективная дальность огня – до 4 км по горизонтали и до 3 км в высоту.