Германия намерена летом передать Украине 15 зенитных самоходных комплексов Gepard – глава минобороны ФРГ

В результате переговоров достигнута договоренность, что первые 15 бронированных машин Gepard будут переданы Украине в июле. Он уже будут иметь "полностью обученные экипажи".
Украина также рассчитывает получить 59 тыс. боеприпасов к таким машинам.
Ламбрехт подчеркнула, что "однозначно" приветствует решение о передаче. Она объяснила, что Gepard – эффективное оружие со "значительным сдерживающим эффектом". Такие машины можно использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, отметила министр.
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10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев сообщала, что ФРГ готова поставлять Украине Gepard, но не может этого делать из-за отсутствия снарядов к ним. По ее данным, Германия поставила в Украину "16 млн снарядов, тысячи фаустпатронов, Stinger и "Стрелы", а также другие средства, медицинские препараты". Бербок отметила, что в планах у Германии также поставки Украине танков, гаубиц, противодроновых средств.
Gepard создан на базе танка Leopard 1. Скорострельность комплекса – 550 выстрелов в минуту каждым из двух стволов, эффективная дальность огня – до 4 км по горизонтали и до 3 км в высоту.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину. 28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
Ламбрехт заявляла 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять Panzerhaubitzen 2000 из Нидерландов будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.
Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.