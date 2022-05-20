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Германия намерена летом передать Украине 15 зенитных самоходных комплексов Gepard – глава минобороны ФРГ

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За минуту машина может сделать более 1 тыс. выстрелов
За минуту машина может сделать более 1 тыс. выстрелов
Фото: wikipedia.org

Украинская армия получит партию немецких зенитных самоходных установок Gepard. Об этом в ходе общения с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщила глава минобороны Германии Кристин Ламбрехт, информирует 20 мая со ссылкой на минобороны ФРГ немецкое издание Der Spiegel.

В результате переговоров достигнута договоренность, что первые 15 бронированных машин Gepard будут переданы Украине в июле. Он уже будут иметь "полностью обученные экипажи".

Украина также рассчитывает получить 59 тыс. боеприпасов к таким машинам.

Ламбрехт подчеркнула, что "однозначно" приветствует решение о передаче. Она объяснила, что Gepard – эффективное оружие со "значительным сдерживающим эффектом". Такие машины можно использовать для защиты объектов критической инфраструктуры, отметила министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев сообщала, что ФРГ готова поставлять Украине Gepard, но не может этого делать из-за отсутствия снарядов к ним. По ее данным, Германия поставила в Украину "16 млн снарядов, тысячи фаустпатронов, Stinger и "Стрелы", а также другие средства, медицинские препараты". Бербок отметила, что в планах у Германии также поставки Украине танков, гаубиц, противодроновых средств.

Gepard создан на базе танка Leopard 1. Скорострельность комплекса – 550 выстрелов в минуту каждым из двух стволов, эффективная дальность огня – до 4 км по горизонтали и до 3 км в высоту.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину. 28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

Ламбрехт заявляла 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять Panzerhaubitzen 2000 из Нидерландов будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.

Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Теги: Россия, Германия, оружие, армия, война, переговоры, вооружение, оборона, боеприпасы, вторжение, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, экипаж, бундесвер
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