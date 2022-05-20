Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ

В апреле Ламбрехт заявляла, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard Фото: ЕРА

Сегодня в ходе виртуальной встречи он обсудил этот вопрос со своей коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт.

"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Скоро будут подробности. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал Резников.

Had a very productive VTC meeting with the Federal Minister of Defence of * Christine Lambrecht today. We discussed the start of a new important project that will strengthen #UAarmy capabilities. Details will be soon. Thank you Christine for your dedication and support! pic.twitter.com/Y8gHDS3X2F — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 20, 2022

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26 апреля во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая состоялась на базе ВВС США Рамштайн в Германии, Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.