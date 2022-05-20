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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ

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В апреле Ламбрехт заявляла, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard
В апреле Ламбрехт заявляла, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard
Фото: ЕРА

Украина и Германия согласовали работу над проектом, направленным на укрепление Вооруженных сил Украины. Об этом 20 мая в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Сегодня в ходе виртуальной встречи он обсудил этот вопрос со своей коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт.

"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Скоро будут подробности. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 апреля во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая состоялась на базе ВВС США Рамштайн в Германии, Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.

По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставок тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, вооружение, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины, Кристине Ламбрехт
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