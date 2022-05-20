Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ

Сегодня в ходе виртуальной встречи он обсудил этот вопрос со своей коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт.
"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Скоро будут подробности. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал Резников.
Had a very productive VTC meeting with the Federal Minister of Defence of * Christine Lambrecht today. We discussed the start of a new important project that will strengthen #UAarmy capabilities. Details will be soon. Thank you Christine for your dedication and support! pic.twitter.com/Y8gHDS3X2F— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 20, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля во время встречи глав минобороны стран НАТО, которая состоялась на базе ВВС США Рамштайн в Германии, Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поможет профинансировать прямые поставки вооружения от немецких производителей Украине. В первую очередь речь идет о противотанковых средствах и системах ПВО. По словам Шольца, ФРГ практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.
По информации Bild, министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной для борьбы с российским вторжением, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
СМИ писали, что не только в оппозиции, но и в правительственной коалиции ФРГ, вопреки позиции Шольца, идея поставок тяжелого вооружения Украине имеет широкую поддержку. Но по данным соцопроса, проведенного институтом INSA, 50% немцев высказались против поставок тяжелого вооружения в Украину, 43% – за.