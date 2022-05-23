Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon – Ермак

"Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним. Также дополнительное вооружение получим от ряда других стран", – написал глава ОП.

Ермак объяснил, что Украине "это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению" захваченных территорий.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил эту информацию на пресс-конференции, эпизод которой опубликован в Twitter Пентагона.

"Я особо благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", – сказал Остин.

.@SecDef: I’m especially grateful to Denmark, which announced today that it will provide a Harpoon launcher and missiles to help Ukraine defend its coast. pic.twitter.com/fUlVNPYMkp — Department of Defense * (@DeptofDefense) May 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).

