Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon – Ермак

"Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним. Также дополнительное вооружение получим от ряда других стран", – написал глава ОП.
Ермак объяснил, что Украине "это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению" захваченных территорий.
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил эту информацию на пресс-конференции, эпизод которой опубликован в Twitter Пентагона.
"Я особо благодарен Дании, которая объявила сегодня, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье", – сказал Остин.
.@SecDef: I’m especially grateful to Denmark, which announced today that it will provide a Harpoon launcher and missiles to help Ukraine defend its coast. pic.twitter.com/fUlVNPYMkp— Department of Defense * (@DeptofDefense) May 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Harpoon – американская противокорабельная ракета с операционной дальностью до 315 км (в зависимости от модификации).
С начала открытой войны Россия заблокировала украинские порты, возникла резкая проблема с экспортом украинского зерна. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.
По данным The Economist, в результате блокады Черного моря в портах Украины "застряли" около 25 млн тонн кукурузы и пшеницы, что эквивалентно годовому потреблению всех менее развитых стран мира. Издание связывает происходящее с попыткой страны-оккупанта "задушить экономику Украины".
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщали, что все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.
22 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские военные могут сами деблокировать Черное море, но для этого им нужно специальное вооружение.
У ВСУ есть собственные противокорабельные ракеты "Нептун" (которыми был уничтожен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва"), однако их количество ограничено.