"Рамштайн-2". 20 стран подготовили новые пакеты военной помощи Украине

Заседание было в онлайн-формате, на нем присутствовали министры обороны или главнокомандующие армиями более 40 стран мира.

В число государств, объявивших о новых поставках критически необходимых ВСУ артиллерийских систем и боеприпасов, вошли Италия, Греция, Норвегия и Польша, сказал Остин.

.@SecDef: Several countries announced new donations of critically needed artillery systems and ammunition including Italy, Greece, Norway, and Poland. pic.twitter.com/0uQOM9Hw7p — Department of Defense * (@DeptofDefense) May 23, 2022

Кроме того, Дания предоставит противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним для защиты побережья Украины.

Глава оборонного ведомства США отметил ведущую роль Великобритании в координации военной поддержки и значительное количество британского оборудования, которое "продолжает поступать в Украину", а также поблагодарил Чехию "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

.@SecDef: Let me also recognize the United Kingdom for its leading role in helping to coordinate security assistance and for the significant quantities of British equipment that continue to flow into Ukraine. pic.twitter.com/BJaGARmR4l — Department of Defense * (@DeptofDefense) May 23, 2022

.@SecDef: I’d also like to thank the Czech Republic for its substantial support, including a recent donation of attack helicopters, tanks, and rocket systems. pic.twitter.com/baHCojexlG — Department of Defense * (@DeptofDefense) May 23, 2022

Остин подчеркнул, что Украина до сих пор остро нуждается в артиллерии, танках, бронированных автомобилях и беспилотниках.

На вопрос о поставках артиллерийских систем Himars, которые просит Украина, Остин ответил, что "не хочет забегать вперед процесса" и не будет обсуждать конкретные названия систем, цитирует "Бабель".

Встреча продемонстрировала "союзническое единство и решимость", заявили в представительстве Германии в НАТО. Отмечается, что министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил все страны за их помощь.

Ukrainian Defence Minister Reznikov, who is taking part via VTC, thanked all of the countries for their help. 2/4 — Germany at NATO (@GermanyNATO) May 23, 2022

Сам Резников заявил в Twitter, что встреча в формате "Рамштайн" прошла успешно, и проиллюстрировал сообщение изображением "Звезды смерти" – огромной боевой космической станции из вселенной "Звездных войн".

The meeting held in #Ramstein format was successful. pic.twitter.com/l2Vu7TPaRi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 23, 2022

Третье заседание контактной группы пройдет 15 июня "на полях" встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.