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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Рамштайн-2". 20 стран подготовили новые пакеты военной помощи Украине

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Остин рассказал о новой военной помощи, которую получит Украина по итогам встречи
Остин рассказал о новой военной помощи, которую получит Украина по итогам встречи
Фото: EPA

20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин по итогам второй встречи контактной группы по обороне Украины 23 мая, сообщает "Голос Америки". Фрагменты пресс-конференции Остина опубликованы также в Twitter Пентагона.

Заседание было в онлайн-формате, на нем присутствовали министры обороны или главнокомандующие армиями более 40 стран мира. 

В число государств, объявивших о новых поставках критически необходимых ВСУ артиллерийских систем и боеприпасов, вошли Италия, Греция, Норвегия и Польша, сказал Остин.

Кроме того, Дания предоставит противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним для защиты побережья Украины.

Глава оборонного ведомства США отметил ведущую роль Великобритании в координации военной поддержки и значительное количество британского оборудования, которое "продолжает поступать в Украину", а также поблагодарил Чехию "за ее существенную поддержку, включая недавнюю передачу боевых вертолетов, танков и ракетных систем".

Остин подчеркнул, что Украина до сих пор остро нуждается в артиллерии, танках, бронированных автомобилях и беспилотниках.

На вопрос о поставках артиллерийских систем Himars, которые просит Украина, Остин ответил, что "не хочет забегать вперед процесса" и не будет обсуждать конкретные названия систем, цитирует "Бабель".

Встреча продемонстрировала "союзническое единство и решимость", заявили в представительстве Германии в НАТО. Отмечается, что министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил все страны за их помощь. 

Сам Резников заявил в Twitter, что встреча в формате "Рамштайн" прошла успешно, и проиллюстрировал сообщение изображением "Звезды смерти" – огромной боевой космической станции из вселенной "Звездных войн".

Третье заседание контактной группы пройдет 15 июня "на полях" встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла 26 апреля 2022 года на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия.

Резников на встрече передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне.

Накануне встречи и после нее некоторые страны заявили о передаче Украине тяжелого вооружения. В частности, Германия на этой встрече объявила о поставках в Украину зенитных самоходных установок Gepard. За день до встречи Великобритания сообщила о передаче дополнительных средств ПВО, в день встречи Канада объявила о предоставлении бронемашин, рассказал Остин.

Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Теги: США, Греция, Польша, оружие, Великобритания, Италия, Дания, Норвегия, Пентагон, вооружение, военная помощь, помощь, Алексей Резников, боеприпасы, артиллерия, ракеты
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