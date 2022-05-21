"Нам говорили: "Ройте окопы". А мы говорили: "Дайте оружие". Зеленский считает, что Украина была неплохо подготовлена к вторжению

Зеленский: Роя окопы, невозможно сделать то, что мы сделали. Потому что лопатой победить в войне невозможно Фото: president.gov.ua

"У стран НАТО есть соответствующее оружие, есть Patriot, есть серьезные средства ПВО, которые способны защитить небо от тех первых ракет, ракетных ударов, из-за которых мы потеряли, кстати, и ПВО. И люди начали бежать, помните, был такой небольшой хаос, пробки, машины бросали. Это же все помогало врагу, а не наоборот", – отметил Зеленский.

По его мнению, Украина была неплохо подготовлена к вторжению России.

"Они не знали о многих вещах и потом получили их", – подчеркнул президент.

Украине нужно переходить на оружие западных образцов, но это "большие-большие деньги не только на переоборудование", продолжил Зеленский.

"Нам нужно перейти из советского оружия на образцы НАТО. А если ты страна – не член НАТО, как ты можешь это сделать, если тебе не дают лицензии, не продают ничего, как это было до войны. Не хочу цитировать некоторых партнеров, что "ройте окопы". Нет. Роя окопы, невозможно сделать то, что мы сделали. Невозможно просто рыть окопы. Потому что лопатой победить в войне невозможно. Они нам говорили: "Ройте окопы". А мы им говорили: "Дайте оружие", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)