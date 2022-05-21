ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам говорили: "Ройте окопы". А мы говорили: "Дайте оружие". Зеленский считает, что Украина была неплохо подготовлена к вторжению

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Роя окопы, невозможно сделать то, что мы сделали. Потому что лопатой победить в войне невозможно
Зеленский: Роя окопы, невозможно сделать то, что мы сделали. Потому что лопатой победить в войне невозможно
Фото: president.gov.ua

Некоторые партнеры в преддверии российского вторжения советовали Украине "рыть окопы". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая.

"У стран НАТО есть соответствующее оружие, есть Patriot, есть серьезные средства ПВО, которые способны защитить небо от тех первых ракет, ракетных ударов, из-за которых мы потеряли, кстати, и ПВО. И люди начали бежать, помните, был такой небольшой хаос, пробки, машины бросали. Это же все помогало врагу, а не наоборот", – отметил Зеленский.

По его мнению, Украина была неплохо подготовлена к вторжению России.

"Они не знали о многих вещах и потом получили их", – подчеркнул президент.

Украине нужно переходить на оружие западных образцов, но это "большие-большие деньги не только на переоборудование", продолжил Зеленский.

"Нам нужно перейти из советского оружия на образцы НАТО. А если ты страна – не член НАТО, как ты можешь это сделать, если тебе не дают лицензии, не продают ничего, как это было до войны. Не хочу цитировать некоторых партнеров, что "ройте окопы". Нет. Роя окопы, невозможно сделать то, что мы сделали. Невозможно просто рыть окопы. Потому что лопатой победить в войне невозможно. Они нам говорили: "Ройте окопы". А мы им говорили: "Дайте оружие", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, оружие, вооружение, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ПРО Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
  "Мы не виделись два с половиной месяца". Жена Зеленского рассказала, как война изменила жизнь их семьи
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"То ли спецоперация по освобождению животных, то ли нацисты-наркоманы сами все разбомбили". Макаревич высказался об ударе РФ по зоопарку в Харькове
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь"
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
"Мой родной Киев встретил воспоминаниями детства и болью утрат от страшной войны". Андрей Шевченко прогулялся по столице Украины
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
  "Ніхто вас не кликав, ватніки, на х...й з України-матінки, дамой, дамой, к себе дамой". "The КУМ" в новом клипе показала реалии жизни в РФ
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
Потап рассказал, сколько раз РФ просила их с Каменских представлять Россию на "Евровидении"
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (104593)
2
"Монстр, который стал убежищем и защитой". Жена командира полка "Азов" Прокопенко нарисовала "Азовсталь" (42539)
3
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (35456)
4
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину (30954)
5
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (19461)
6
"За...бали с полумерами". В Украине отреагировали на слова "диссидента" Серебренникова поддержать оккупантов, совершающих геноцид украинцев (18703)
7
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16713)
8
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды (16036)
 
 
 
 