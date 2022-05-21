Байден подписал закон о выделении $40 млрд на помощь Украине

21 мая президент США ввел в действие "Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и оказания помощи ей", – говорится в сообщении.
Американский лидер подписал документ во время визита в Республику Корея.
Как отмечал "Голос Америки", новый пакет помощи включает:
Помимо этого, законопроект предусматривает выделение до $11 млрд в рамках президентских полномочий по выборке средств. Они позволяют президенту США санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая).
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.