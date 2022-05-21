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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден подписал закон о выделении $40 млрд на помощь Украине

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Байден подписал закон 21 мая
Байден подписал закон 21 мая
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 21 мая подписал закон, который предусматривает выделение около $40 млрд на помощь Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

21 мая президент США ввел в действие "Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и оказания помощи ей", – говорится в сообщении.

Американский лидер подписал документ во время визита в Республику Корея.

Как отмечал "Голос Америки", новый пакет помощи включает:

  • более $4 млрд на гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от последствий войны;
  • $350 млн для оказания помощи беженцам;
  • почти $9 млрд, которые будут направлены в фонд экономической поддержки Украины и других стран, которые косвенно затронул конфликт;
  • почти $15 млрд, из которых около $6 млрд пойдут на усиление безопасности Украины, а $8,7 млрд – на пополнение запасов американского военной техники, переданной Украине;
  • иностранное военное финансирование в размере $4 млрд для поддержки Украины и других стран, пострадавших от кризиса;
  • $100 млн для программ нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом и разминирования территорий;
  • $200 млн на дипломатические программы Госдепа США для реагирования на ситуацию в Украине и странах, затронутых конфликтом;
  • $110 млн на обеспечение безопасности, строительство и техническое обслуживание посольства США в Украине.

Помимо этого, законопроект предусматривает выделение до $11 млрд в рамках президентских полномочий по выборке средств. Они позволяют президенту США санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 мая Сенат США поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд (Палата представителей одобрила законопроект 10 мая). 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, военная помощь, финансовая помощь, закон, война России против Украины
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