Байден подписал закон о выделении $40 млрд на помощь Украине

21 мая президент США ввел в действие "Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год", который предусматривает дополнительные чрезвычайные ассигнования на 2022 финансовый год федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине и оказания помощи ей", – говорится в сообщении.

Американский лидер подписал документ во время визита в Республику Корея.

Как отмечал "Голос Америки", новый пакет помощи включает:

более $4 млрд на гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от последствий войны;

$350 млн для оказания помощи беженцам;

почти $9 млрд, которые будут направлены в фонд экономической поддержки Украины и других стран, которые косвенно затронул конфликт;

почти $15 млрд, из которых около $6 млрд пойдут на усиление безопасности Украины, а $8,7 млрд – на пополнение запасов американского военной техники, переданной Украине;

иностранное военное финансирование в размере $4 млрд для поддержки Украины и других стран, пострадавших от кризиса;

$100 млн для программ нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом и разминирования территорий;

$200 млн на дипломатические программы Госдепа США для реагирования на ситуацию в Украине и странах, затронутых конфликтом;

$110 млн на обеспечение безопасности, строительство и техническое обслуживание посольства США в Украине.

Помимо этого, законопроект предусматривает выделение до $11 млрд в рамках президентских полномочий по выборке средств. Они позволяют президенту США санкционировать передачу товаров и услуг без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

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