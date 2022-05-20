Страны G7 договорились о предоставлении Украине почти $20 млрд финансовой помощи

Об этом говорится в коммюнике по итогам их встречи, которое опубликовал 20 мая сайт министерства иностранных дел ФРГ.

"Мы достигли договоренности о конкретных действиях по углублению многостороннего экономического сотрудничества и подчеркнули нашу приверженность единому ответу на агрессивную войну России против Украины и нашей непоколебимой поддержке Украины", – сказано в документе.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил в Twitter, что $19,8 млрд – это прямая бюджетная помощь Украине.

"Как G7 мы поддерживаем украинцев. Мы убеждены: финансовое положение не должно оказывать никакого влияния на их способность защитить себя. Именно поэтому мы поддержим Украину прямой бюджетной помощью в размере $19,8 млрд", – написал он.

Als #G7 stehen wir an der Seite der Ukrainerinnen & Ukrainer. Wir sind überzeugt: Die finanzielle Situation darf keinen Einfluss auf ihre Verteidigungsfähigkeit haben. Deshalb werden wir die #Ukraine mit einer direkten Budgethilfe in Höhe von 19,8 Milliarden USD unterstützen. CL — Christian Lindner (@c_lindner) May 20, 2022

Встреча проходила 18–20 мая в Германии. Кроме министров финансов и председателей центробанков, в ней приняли участие главы Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Украины Сергей Марченко.