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Страны G7 договорились о предоставлении Украине почти $20 млрд финансовой помощи

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Министры финансов и главы центральных банков стран G7 встретились в Германии
Министры финансов и главы центральных банков стран G7 встретились в Германии
Фото: ЕРА

Министры финансов и главы центральных банков стран – членов "Большой семерки" договорились о предоставлении Украине $19,8 млрд финансовой помощи.

Об этом говорится в коммюнике по итогам их встречи, которое опубликовал 20 мая сайт министерства иностранных дел ФРГ. 

"Мы достигли договоренности о конкретных действиях по углублению многостороннего экономического сотрудничества и подчеркнули нашу приверженность единому ответу на агрессивную войну России против Украины и нашей непоколебимой поддержке Украины", – сказано в документе. 

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил в Twitter, что $19,8 млрд – это прямая бюджетная помощь Украине. 

"Как G7 мы поддерживаем украинцев. Мы убеждены: финансовое положение не должно оказывать никакого влияния на их способность защитить себя. Именно поэтому мы поддержим Украину прямой бюджетной помощью в размере $19,8 млрд", – написал он. 

Встреча проходила 18–20 мая в Германии. Кроме министров финансов и председателей центробанков, в ней приняли участие главы Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Украины Сергей Марченко.

Контекст:

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Перед этой встречей СМИ писали о вероятном выделении Украине €30 млрд помощи странами G7

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Украина, валюта, бюджет, ФРГ, Большая семерка, финансовая помощь, Кристиан Линднер, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль
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