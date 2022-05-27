Украина просит США как можно скорее принять решение о предоставлении РСЗО – Кулеба

Об этом 26 мая в ходе онлайн-брифинга, опубликованного в Twitter, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он рассказал, что США пообещали передать РСЗО Украине, в настоящее время в Вашингтоне говорят, что "они в процессе принятия этого решения".
"Наша единственная просьба к ним – принять это решение как можно скорее, потому что для нас каждый день означает потерянные жизни, потерянные километры нашей земли", – отметил Кулеба.
Он добавил, что решения США ожидают также другие страны, перед тем, как сделать подобный шаг.
"Правда заключается в том, что многие ждут, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг. Поэтому это решение Вашингтона настолько важно", – сказал Кулеба.
По его словам, если Украина получит американские РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить от российских оккупантов Херсон.
"Без артиллерии, РСЗО мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", – сказал Кулеба.
May 26, 2022
Глава государства Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 26 мая в Facebook Офиса президента, выразил уверенность, что запросы Украины все же будут услышаны.
"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая [РСЗО] MLRS. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.
18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.
Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.
Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.
Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.
По словам Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.