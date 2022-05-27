Украина просит США как можно скорее принять решение о предоставлении РСЗО – Кулеба

Если Украина получит американские РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить Херсон, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 26 мая в ходе онлайн-брифинга, опубликованного в Twitter, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что США пообещали передать РСЗО Украине, в настоящее время в Вашингтоне говорят, что "они в процессе принятия этого решения".

"Наша единственная просьба к ним – принять это решение как можно скорее, потому что для нас каждый день означает потерянные жизни, потерянные километры нашей земли", – отметил Кулеба.

Он добавил, что решения США ожидают также другие страны, перед тем, как сделать подобный шаг.

"Правда заключается в том, что многие ждут, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг. Поэтому это решение Вашингтона настолько важно", – сказал Кулеба.

По его словам, если Украина получит американские РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить от российских оккупантов Херсон.

"Без артиллерии, РСЗО мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", – сказал Кулеба.

Глава государства Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 26 мая в Facebook Офиса президента, выразил уверенность, что запросы Украины все же будут услышаны.

"Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая [РСЗО] MLRS. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию. Мы уверены, что благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны", – сказал Зеленский.

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