"Быстрее, чем кто-нибудь может себе представить". В ОПУ рассказали, сколько времени понадобится ВСУ, чтобы освободить юг Украины

Об этом 26 мая в Telegram сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.
По его словам, "вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны".
Оккупанты "бросают в бой все, что есть", но время на стороне Украины, отметил Подоляк.
"Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеиваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-нибудь может себе представить", – написал Подоляк.
Советник главы ОПУ назвал "полной чушью" российские нарративы о том, что якобы Украина покинула своих граждан на временно оккупированных территориях.
В то же время Подоляк считает бессмысленной раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях. "Российский паспорт – метка изгоя", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля, российские оккупационные войска захватили в частности часть территорий Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".